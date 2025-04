Formel 2: Goethe bleibt im Sprintrennen von Dschidda punktlos

Der deutsch-dänische Nachwuchsrennfahrer Oliver Goethe hat am dritten Rennwochenende der Formel-2-Saison die Punkteränge vorerst verpasst. Im Sprintrennen von Dschidda/Saudi-Arabien kam der 20-Jährige am Samstag nicht über Rang elf hinaus. Zuletzt in Bahrain hatte der Red-Bull-Junior in dem verkürzten Event noch als Fünfter eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt.