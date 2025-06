Formel 2: Verschoor wieder Spitzenreiter - Goethe raus

Formel-2-Pilot Richard Verschoor hat im Hauptrennen in Österreich die Spitze der Gesamtwertung zurückerobert. Mit seinem zweiten Sieg an einem Sonntag in diesem Jahr verdrängte der Niederländer McLaren-Junior Alex Dunne von Platz eins des Gesamtklassements. Der Ire wurde Zweiter und liegt nun zur Halbzeit der Saison sechs Punkte hinter Verschoor. Platz drei ging an Leonardo Fornaroli (Italien/Invicta Racing), der von der Pole Position gestartet war.

Der deutsch-dänische Nachwuchspilot Oliver Goethe blieb indes beim Sieg seines MP-Motorsport-Teamkollegen punktlos. Kurz vor Schluss war er in eine Kollision mit Arvid Lindblad (Großbritannien/Campos Racing) - wie der 20-Jährige ebenfalls Red-Bull-Junior - verwickelt und schied aus. Lindblad erhielt für den Vorfall eine Zehn-Sekunden-Strafe, Goethe konnte zum dritten Mal in Folge keine Punkte an einem Formel-2-Rennwochenende einfahren.

Schon in der kommenden Woche geht es mit dem Auftakt in die zweite Hälfte der Saison weiter - gefahren wird in Silverstone.