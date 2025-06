Formel 3: Tramnitz betreibt Schadensbegrenzung

Das deutsche Motorsport-Talent Tim Tramnitz hat dank einer Aufholjagd in der Formel 3 noch einige Punkte geholt, ist im Titelkampf allerdings weiter zurückgefallen. Beim Hauptrennen in Spanien wurde der 20-Jährige vom Team MP Motorsport am Sonntag Siebter, gestartet war er vom 13. Rang. Gesamtspitzenreiter Rafael Camara (Trident) aus Brasilien gewann das Rennen.