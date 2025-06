Formel 3: Tramnitz glänzt und rast in Spielberg auf das Podium

Nachwuchsrennfahrer Tim Tramnitz hat sich im Formel-3-Hauptrennen in Österreich nach einer neuerlichen Aufholjagd mit dem Podium belohnt. Der Red-Bull-Junior zeigte wie schon am Samstag von Platz 17 aus eine starke Leistung, wurde am Sonntagmorgen Dritter und festigte damit Platz drei in der Gesamtwertung. Zum zweiten Mal in diesem Jahr durfte Tramnitz einen Podiumsplatz im Hauptrennen bejubeln.