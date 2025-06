Formel 3: Tramnitz punktet im Sprintrennen von Österreich

Nachwuchsrennfahrer Tim Tramnitz hat beim Auftakt des Formel-3-Rennwochenendes in Österreich nach einer starken Aufholjagd Punkte geholt. Der 20-jährige Hamburger kam im Sprintrennen am Samstag nach Start von Platz 17 als Siebter ins Ziel und bleibt in der Gesamtwertung Dritter. Den Sieg bejubelte James Wharton, es war sein erster in der Nachwuchsserie. Der Australier (ART Grand Prix) war von der Pole Position gestartet.

Dahinter komplettierten Tramnitz' Teamkollege Alessandro Giusti (Frankreich/MP Motorsport) und Ugo Ugochukwu (USA/Prema) das Podium. Nach dem sechsten Sprintrennen der Saison hat Tramnitz nun 74 Punkte auf dem Konto, Spitzenreiter ist Rafael Camara (Brasilien/Trident) mit 106 Zählern.

Tramnitz legte einen guten Start hin, wurde aber auf dem Weg zur ersten Kurve etwas abgedrängt. Im weiteren Verlauf des Rennens profitierte Tramnitz von Fehlern und Kollisionen seiner Konkurrenten. Nach einer späten Safety-Car-Phase stürmte er weiter nach vorne.

Am Sonntag geht es mit dem Hauptrennen (8.30 Uhr/Sky) weiter, bislang konnte Tramnitz, abgesehen vom Auftaktwochenende in Australien, an jedem Sonntag der Saison punkten.