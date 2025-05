Goethe punktet im Hauptrennen von Imola

Oliver Goethe hat dank eines Schlussspurts im Hauptrennen der Formel 2 Punkte gesammelt und einen versöhnlichen Abschluss des Wochenendes gefeiert. Der deutsch-dänische Motorsportler belegte in Imola am Sonntag den siebten Platz, für den es sechs Zähler gab. Tags zuvor war er im Sprint Zehnter geworden. Damit bleibt Platz vier im Sprint von Bahrain das mit Abstand beste Ergebnis Goethes in dieser Saison.

Es gewann der Ire Alex Dunne, der damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm. Der Engländer Luka Browning wurde Zweiter vor Dino Beganovic aus Schweden. Goethe, der nach vier erfolglosen Rennen wieder punktete, hat bereits einen deutlichen Rückstand. Der 20-Jährige war vom achten Platz gestartet, fiel aber anfangs zurück. Erst in der Schlussphase des Rennens arbeitete er sich in die Punkte.

Imola bildete für die Formel 2 den Auftakt eines "Triple-Headers", also dreier aufeinanderfolgender Rennen. Am kommenden Wochenende geht es in Monaco weiter, danach wird in Barcelona gefahren - jeweils im Rahmenprogramm der Formel 1.