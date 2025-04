Grünes Licht für MotoGP-Champion Martín: "Hatte zehn Frakturen"

Dem Comeback von MotoGP-Weltmeister Jorge Martín steht nichts mehr im Wege. Die Rennärzte an der Strecke in Katar gaben Grünes Licht für einen Start am Wochenende, der Spanier hatte die ersten drei WM-Stationen wegen der Folgen eines Sturzes in der Vorbereitung verpasst.

"Es waren zwei wirklich harte Monate für mich", sagte Martín am Donnerstag, die nächsten Tage würden "herausfordernd" werden. "Ich hatte zehn Frakturen, es ist nicht einfach." Seit dem Sturz habe er auf keinem Motorrad gesessen.

Ziel ist es, "mit der RS-GP25 etwas Vertrauen aufzubauen und ein paar Runden zu drehen", hatte der Aprilia-Pilot schon am Dienstag erklärt. Er sei sich "nicht einmal sicher, ob ich das Rennen beenden kann. Aber wenn wir es schaffen, wäre es ein Sieg." Der Sprint findet am Samstag, das Hauptrennen am Sonntag (beide 19.00 Uhr MESZ/DF1 und Sky) statt.

Martín war in der Vorbereitung gleich zweimal gestürzt und hatte sich Frakturen in beiden Händen sowie im linken Fuß zugezogen. Der 27-Jährige verpasste dadurch die WM-Läufe in Buriram/Thailand, Termas de Río Hondo/Argentinien und Austin/USA. Martín, zur neuen Saison von Ducati zu Aprilia gewechselt, liegt schon 87 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Alex Márquez.