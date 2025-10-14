IndyCar-Test: Schumacher hinterlässt starken Eindruck

Mick Schumacher (26) hat bei seinem IndyCar-Test einen starken Eindruck hinterlassen. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister erzielte am Montag auf dem Rundkurs des legendären Indianapolis Motor Speedway in 1:10,980 Minuten die drittbeste Zeit unter den sieben Fahrern.

"Ich liebe Fahrzeuge mit frei stehenden Reifen. Mein Vater hat ja immer gesagt, dass die Schumachers immer schneller sind, wenn sie die Vorderreifen sehen können", sagte Schumacher, der in einem Wagen des US-Teams RLL mit rund 700 PS unterwegs war: "Mir gefällt dieses Zitat."

Schumacher hatte sichtlich Spaß bei seiner Rückkehr in ein Formelauto, nachdem er zuletzt für Haas von 2021 bis 2022 in der Formel 1 an den Start gegangen war. Zurzeit steht Schumacher bei Alpine in der Langstrecken-WM WEC unter Vertrag, doch ein Wechsel in die IndyCar-Serie scheint eine echte Option für den Rennfahrer zu sein.

"IndyCar kommt dem, was ich noch fahren kann, am nächsten", sagte Schumacher: "Ich kann nicht zurück zur Formel 2, weil ich eine Meisterschaft gewonnen habe. Natürlich war es in den letzten Jahren mein Ziel, in die Formel 1 zurückzukehren, aber diese Option hat sich in diesem Jahr und auch in den Jahren zuvor nicht wirklich ergeben. Irgendwann möchte ich wieder in Einsitzern fahren, und daher ist diese Option eine gute Wahl."