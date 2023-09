MotoGP: Bradl als Ersatzmann in Indien und Japan am Start

Anzeige

Testfahrer Stefan Bradl (Zahling) springt in der MotoGP erneut als Ersatzmann ein. Der Motorrad-Pilot geht im Honda-LCR-Team bei den anstehenden WM-Rennen in Indien und Japan anstelle des weiterhin nicht einsatzfähigen Spaniers Ales Rins an den Start. Die Premiere auf dem Buddh International Circuit in Dankaur findet vom 22. bis 24. September statt, in Motegi wird vom 29. September bis 1. Oktober gefahren.

Rins hatte sich Anfang Juni in Mugello bei einem Sturz das rechte Schien- und Wadenbein gebrochen. Es ist unklar, wann der 27-Jährige zurückkehren kann. Bradl war zuletzt mit einer Wildcard in Misano angetreten, hatte als 18. im Grand Prix und als 22. im Sprint aber die Punkteränge in der Königsklasse jeweils deutlich verpasst.