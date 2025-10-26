Beim Moto3-Rennen in Malaysia ist Noah Dettwiler schwer verunglückt. Der Schweizer soll "mehrere Herzstillstände" erlitten haben und um sein Leben kämpfen.

Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler hat bei seinem schweren Unfall beim Moto3-Rennen in Malaysia offenbar lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Zum folgenschweren Crash mit dem neuen Weltmeister kam es in der Aufwärmrunde.

"Sie haben um sein Leben gekämpft", wurde Dettwilers Vater Andy Dettwiler von der Schweizer Zeitung "Blick" zitiert.

Sein Sohn, der laut Blick "mehrere Herzstillstände" erlitten und "viel Blut verloren" habe, sei "vorerst in stabilem Zustand".

Für eine Entwarnung sei es aber "viel zu früh".

Bei dem 20 Jahre alten Dettwiler seien zudem "Milz und Lunge in Mitleidenschaft gezogen worden. Dazu kommt ein offener Bruch am Bein", berichtete die Zeitung weiter.

Vonseiten des Veranstalters gab es zunächst keine Informationen zum Gesundheitszustand des Schweizers.