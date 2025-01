Motorsport: Ford kehrt 2027 nach Le Mans zurück

Automobilhersteller Ford wird 2027 nach 45-jähriger Abstinenz erstmals wieder in der höchsten Kategorie des traditionsreichen Langstreckenrennens von Le Mans an den Start gehen. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. "Wir betreten bei Ford eine neue Ära der Leistung und des Rennsports", sagte Geschäftsführer Bill Ford. Die US-Amerikaner werden in der Hypercar-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) teilnehmen.

Nach seinen vier Le-Mans-Siegen zwischen 1966 und 1969 hatte sich Ford 1982 aus der Hypercar-Kategorie zurückgezogen. Nun ist die Jagd auf den fünften Gesamtsieg eröffnet. "Wenn wir Rennen fahren, fahren wir, um zu gewinnen. Und es gibt keine Strecke oder kein Rennen, das für unsere Geschichte mehr bedeutet als Le Mans", sagte Ford.

Damit steigt die Attraktivität der Hypercar-Kategorie erneut. 2025 gehen mit Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche und Toyota acht Hersteller an den Start, 2026 kommt Hyundai/Genesis hinzu.

Von 2016 bis 2019 war Ford in der leistungsschwächeren LMGTE-Kategorie nach Le Mans zurückgekehrt und hatte den alten Rivalen Ferrari wie in den 1960er-Jahren geschlagen. Jüngst intensivierte Ford seine Motorsportaktivitäten und nahm zuletzt an der Rallye Dakar teil. 2026 steigt das Unternehmen als Technologie-Partner von Red Bull in die Formel 1 ein.