"Ein Traum": Bortoleto als Formel-2-Meister in die Königsklasse

Ein Rohdiamant auf dem Weg zu Audi: Der Brasilianer Gabriel Bortoleto hat in seiner Premierensaison den Titel in der Formel 2 gewonnen. Der 20-Jährige wurde in Abu Dhabi im Hauptrennen am Sonntag Zweiter, das genügte für den Triumph im ersten Anlauf. Im vergangenen Jahr hatte er bereits die Formel 3 als Rookie gewonnen, nun steigt er als Meister der Formel 2 in die Königsklasse auf: Im kommenden Jahr fährt Bortoleto für Sauber, das ab 2026 als Audi-Werksteam an den Start geht.

"Das ist das beste Gefühl der Welt, ich kann es nicht erklären", sagte Bortoleto: "So viel Adrenalin, so viel Glück. Ganz Brasilien ist früh aufgestanden und hat zugeschaut. Es ist ein Traum für mich, gleich nach der Formel 3 auch die Formel 2 zu gewinnen. Ich denke gerade gar nichts, ich bin auf einem ganz anderen Planeten."

Bortoletos Rivale Isack Hadjar (Campos Racing) konnte am Sonntag keine echte Gegenwehr mer leisten. Er blieb am Start stehen und kam nur auf Rang 19, schon im Sprint am Samstag hatte der Franzose als Sechster Punkte verloren. "Das ist der schlimmste Moment in meiner Karriere", funkte Hadjar an die Box.

Bortoleto, bereits im Sprint am Samstag Zweiter, kommt nun mit viel Rückendwind in die Formel 1. Sein Teamkollege wird der deutsche Routinier Nico Hülkenberg (37) sein, der von Haas zu Sauber wechselt.

Die letzten Siege der Formel-2-Saison in Sprint und Hauptrennen sicherten sich Hadjars Teamkollege Joseph Maria Marti (Spanien) für Invicta Racing und Joshua Dürksen (Paraguay) für AIX Racing. Der Deutsch-Däne Oliver Goethe (MP Motorsport) kam in beiden Rennen jeweils auf Platz neun.