Starkes Wochenende: Tramnitz punktet erneut

Tim Tramnitz (20) hat ein starkes Formel-3-Wochenende in Imola mit einem weiteren guten Ergebnis abgerundet. Der Hamburger vom Team MP Motorsport belegte im Hauptrennen am Sonntag den sechsten Platz, nachdem er tags zuvor den Sprint gewonnen hatte. Der Sieg ging an den Mexikaner Santiago Ramos (Van Amersfoort Racing), der bereits beim Auftakt in Australien beim Sprint triumphiert hatte.