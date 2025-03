Tramnitz punktet im Hauptrennen

Tim Tramnitz hat sich im turbulenten Hauptrennen der Formel 3 in Australien schadlos gehalten und seine ersten Punkte der Saison eingefahren. Der Hamburger belegte im verregneten Melbourne den fünften Platz und betrieb etwas Wiedergutmachung für das unglückliche Sprintrennen am Samstag. In diesem war er von technischen Problemen ausgebremst worden.

Am Sonntag lief es besser für den 20-Jährigen. Während seine Kontrahenten auf nasser Strecke und bei schlechter Sicht immer wieder Probleme hatten und Safety-Car-Phasen provozierten, behauptete Tramnitz seinen fünften Platz.

Das Rennen wurde schließlich abgebrochen, zuvor war Christian Ho aus Singapur heftig in die Streckenbegrenzung gekracht. Die Bergung des Autos dauerte einige Runden, schließlich wurden die Roten Flaggen gezeigt.

Der Sieg ging so an Rafael Câmara aus Brasilien, er triumphierte vor Noah Stromsted aus Dänemark und dem Franzosen Théophile Naël. Die nächsten Rennen der Formel 2 finden Mitte April in Bahrain statt.