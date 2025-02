Fluchverbot der FIA: Rallye-Piloten teilen gegen Präsident aus

Unruhe in der Rallye-WM: Die WRC-Piloten haben in einem Statement Präsident Mohammed bin Sulayem und Automobil-Weltverband FIA heftig kritisiert. Zuletzt sei "eine besorgniserregende Verschärfung der Sanktionen zu beobachten, die wegen geringfügiger, vereinzelter und unbeabsichtigter sprachlicher Verfehlungen verhängt werden". Dies habe ein unvorstellbares Ausmaß erreicht, hieß es in einem Statement der World Rallye Drivers Alliance (WoRDA). Die Fahrer fordern eine "dringende Lösung". Auslöser für die Diskussionen war eine Strafe gegen Hyundais Adrien Fourmaux. Auch in der Formel 1 hatte es eine Debatte um die strengen Fluch-Regeln der FIA gegeben.