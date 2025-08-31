Rallye: Franzose Ogier gewinnt in Paraguay

Der achtmalige Weltmeister Sébastien Ogier hat die Rallye Paraguay gewonnen, wegen starker Regenfälle aber den Sprung an die Spitze der WRC-Meisterschaft verpasst. Der Toyota-Pilot hatte am Samstag nach einer Reifenpanne seines finnischen Teamkollegen Kalle Rovanperä die Führung übernommen, wurde auf den letzten Kilometern des Rennens durch einen starken Regenschauer aber ausgebremst und konnte seine Enttäuschung im Ziel kaum verbergen.

"Ich hatte wirklich kein Glück, ich wurde von diesem starken Regen überrascht", sagte Ogier: "Aber wir gewinnen weiter und werden die Meisterschaft gewinnen." Der 40-Jährige feierte seinen 65. Karrieresieg, seinen ersten in Südamerika. Mit dem neunten WM-Titel würde er mit Rekordchampion Sébastien Loeb gleichziehen.

An der Spitze der Gesamtwertung bleibt nach zehn von 14 Rennen aber erst einmal der Brite Elfyn Evans (Toyota), der am Sonntag als Zweiter ins Ziel kam, mit 198 Punkten vor Ogier und dem zweimaligen Weltmeister Rovanperä (beide 189).