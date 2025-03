Bach plant aktive Zukunft – aber nicht im Sport

Thomas Bach strebt nach seiner Zeit als IOC-Präsident keine Funktion in einer Sportorganisation an, zur Ruhe setzen will sich der 71-Jährige aber auch nicht. "Ich fühle mich noch zu jung und zu aktiv, brauche auch eine Form von Beschäftigung. Wie diese genau aussehen wird, muss ich noch schauen", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Feststehe, dass er "nichts mehr in einer Sportorganisation und nichts hauptberuflich mehr machen" werde, sagte Bach weiter: "Ich habe in den letzten Jahren immer wieder das Gespräch mit Menschen gesucht, die diese Phase eines Übergangs hinter sich haben. Und alle sagen: Du kannst nicht von 180 auf null herunterschalten, du musst eine Struktur in deinen Tag bringen."

Bach wird am 23. Juni das Amt des IOC-Präsidenten an seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin übergeben. Um die Nachfolge des gebürtigen Würzburgers bewerben sich sechs Männer und eine Frau. Die Wahl der neuen Person an der IOC-Spitze findet am Donnerstag im Rahmen der IOC-Session im griechischen Costa Navarino statt.