Europaspiele 2027: Istanbul fühlt sich auch für Olympia bereit

Der Gastgebervertrag ist unterschrieben, Istanbul nun auch offiziell Gastgeber der Europaspiele 2027 - und buhlt wie Deutschland um die Olympischen Spiele 2036. Die European Games in zwei Jahren sollen jedenfalls eine Art Testlauf für das Event mit den fünf Ringen sein, das unterstrich Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu am Freitag in Frankfurt. Istanbul sei "bereit", erklärte der Oppositionspolitiker und nahm Bezug auf die gefeierten Sommerspiele in Paris im vergangenen Jahr: Istanbul sei ebenfalls ein spektakuläres "Freiluftmuseum" mit "vielen bestehenden Sportstätten". Auch Deutschland hat eine Bewerbung für 2036 sowie alternativ für 2040 und 2044 im Auge.

Die ersten Europaspiele fanden 2015 in Aserbaidschans Hauptstadt Baku statt, 2019 war Minsk in Belarus der Gastgeber, 2023 Krakau. Die Spiele in gut zwei Jahren werden "die besten European Games der Geschichte", sagte der Grieche Spyros Capralos, der am Freitag bei der 54. Generalversammlung als Präsident des Europäischen Olympischen Komitees (EOC) bestätigt wurde. Unter anderem versprach Capralos bei den kommenden Europaspielen mehr Tickets denn je für die folgenden Olympischen Spiele, die 2028 in Los Angeles stattfinden.

Istanbul hat bereits fünf vergebliche Anläufe um die Ausrichtung Olympischer und Paralympischer Spiele hinter sich.