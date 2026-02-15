Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im Offensivwirbel der USA ihre Grenzen aufgezeigt bekommen und den direkten Einzug ins Olympia-Viertelfinale klar verpasst.

Beim 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) gegen den Mitfavoriten kamen Kapitän Leon Draisaitl und seine Mitspieler kaum zu eigenen Chancen, stemmten sich aber immerhin tapfer und diszipliniert gegen eine noch höhere Niederlage.

Eine Überraschung war jedoch meilenweit entfernt, somit muss Deutschland in die Qualifikation. Dort geht es am Dienstag als Tabellenzweiter - nachdem Dänemark am Nachmittag gegen Lettland gewonnen hatte - gegen Frankreich, ein Gegner, der eher zur Kragenweite passt. Der Traum von einer Medaille lebt - trotz einer ernüchternden Vorrunde mit nur einem Sieg aus drei Spielen.

Gegen die USA sahen die zahlreichen deutschen Fans - darunter Boris Becker, den es in seiner Wahlheimat Mailand in die Santagiulia Arena gezogen hatte - eine einseitige Partie, in der die Hockeystars der USA bisweilen nur das Nötigste taten. Das war aber oft zu schnell, zu intensiv für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis. Die NHL-Reihe um Draisaitl kämpfte um jeden Puck, doch das kostete Kraft.