Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 in Joyn-Livestream

Skispringen heute live: Super Team Großschanze - Übertragungen im Free-TV und Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 15.02.2026
  • 23:45 Uhr
  • ran.de

In Mailand und Cortina d'Ampezzo steigen die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Wettbewerben im Skispringen.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

Die Wettkämpfe im Skispringen finden dabei in Predazzo statt.

ran gibt einen Überblick über die wichtigsten Informationen rund um die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Skispringen?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien finden sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Einzel-Springen auf der Normal- und Großschanze statt.

Zudem gibt es ein Mixed-Springen auf der Normalschanze und den Super-Team-Wettbewerb der Männer von der Großschanze.

Olympia 2026: Der Zeitplan für die Wettbewerbe im Skispringen für die Winterspiele im Überblick

Der exakte Terminplan für die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 wurde bereits bekanntgegeben.

  • Samstag, 7. Februar 2026, 18:45 Uhr: Einzel Normalschanze, Frauen - Siegerin: Anna Odine Ström
  • Montag, 9. Februar 2026, 19:00 Uhr: Einzel Normalschanze, Männer - Sieger: Philipp Raimund
  • Dienstag, 10. Februar 2026, 18:45 Uhr: Mixed Team Normalschanze - Sieger: Slowenien
  • Samstag, 14. Februar 2026, 18:45 Uhr: Einzel Großschanze, Männer - Sieger: Domen Prevc
  • Sonntag, 15. Februar 2026, 18:45 Uhr: Einzel Großschanze, Frauen
  • Montag, 16. Februar 2026, 19:00 Uhr: Super Team Großschanze, Männer

Olympia 2026 live: Laufen die Skisprung-Wettbewerbe im Free-TV?

Ja! Die ARD, das ZDF und Eurosport zeigen die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 im Free-TV.

Olympia 2026: Die Skisprung-Wettbewerbe kostenlos auf Joyn sehen

Die jeweiligen ARD-, ZDF- und Eurosport-Übertragungen zu den Skisprung-Wettbewerben bei den Olympischen Spielen lassen sich kostenlos auf Joyn streamen.

