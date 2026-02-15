Zwischen dem italienische Sender "RAI" und der Oppositionspartei "Partito Democratico" gibt es Ärger um das beste Stück von Leonardo da Vinci.

Rund um die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina ist ein kurioser Streit zwischen dem italienischen TV-Sender "RAI" und der Oppositionspartei "Partito Democratico" entbrannt.

Dabei geht es um die angebliche Penis-Zensur des Senders beim Vitruvianischen Menschen von Leonardo da Vinci.

"RAI" zeige da Vinci demnach in einer Animation vor Live-Sendung ohne sein "bestes Stück". Deshalb kündigte nun die "Partito Democratico" eine parlamentarische Anfrage bei Kulturminister Alessandro Giuli an.