Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Olympia 2026: Die deutschen Medaillen-Gewinner

  • Aktualisiert: 14.02.2026
  • 18:33 Uhr
  • ran.de

ran zeigt alle deutschen Medaillen-Gewinner bei den Olympischen Winterspielen 2026 in chronologischer Reihenfolge.

Die deutschen Wintersportler kämpfen bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina um Gold, Silber und Bronze.

ran zeigt, welche Medaillen die deutschen Athleten bislang gewinnen konnten.

8. Februar 2026

Silber für Emma Aicher (Ski Alpin, Abfahrt der Frauen)

Bronze für die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel (Justus Strelow, Phillipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß)

Gold für Max Langenhan (Rodeln, Einsitzer der Männer)

9. Februar 2026

Gold für Philipp Raimund (Skispringen, Springen der Männer von der Normalschanze)

10. Februar 2026

Silber für Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher (Ski Alpin, Teamkombination der Frauen)

11. Februar 2026

Gold für Julia Taubitz (Rodeln, Einsitzer der Frauen)

Silber für Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (Rodeln, Doppelsitzer der Frauen)

Bronze für Tobias Wendl und Tobias Arlt (Rodeln, Doppelsitzer der Männer)

12. Februar 2026

Gold für die Rodel-Teamstaffel (Julia Taubitz, Tobias Wendl/Tobias Arlt, Max Langenhan und Dajana Eitberger/Magdalena Matschina)

13. Februar 2026

Silber für Axel Jungk im Skeleton der Männer

Bronze für Christopher Grotheer im Skeleton der Männer

#LandGoldSilberBronzeGesamt
1NorwegenNORNorwegen103720
2ItalienITAItalien63918
3USAUSAUSA58417
4FrankreichFRAFrankreich46212
5DeutschlandGERDeutschland44311
6SchwedenSWESchweden4419
7SchweizSUISchweiz4239
8ÖsterreichAUTÖsterreich36312
9NiederlandeNEDNiederlande3418
10JapanJPNJapan33814
11AustralienAUSAustralien3104
12TschechienCZETschechien2204
13SüdkoreaKORSüdkorea1124
14SlowenienSLOSlowenien1102
15BrasilienBRABrasilien1001
GroßbritannienGBRGroßbritannien1001
KasachstanKAZKasachstan1001
18KanadaCANKanada0358
19ChinaCHNChina0224
20PolenPOLPolen0202
21NeuseelandNZLNeuseeland0112
22LettlandLATLettland0101
23BulgarienBULBulgarien0022
FinnlandFINFinnland0022
25BelgienBELBelgien0011
26AlbanienALBAlbanien0000
AndorraANDAndorra0000
ArgentinienARGArgentinien0000
ArmenienARMArmenien0000
AserbaidschanAZEAserbaidschan0000
BeninBENBenin0000
BolivienBOLBolivien0000
Bosnien-HerzegowinaBIHBosnien-Herzegowina0000
ChileCHIChile0000
DänemarkDENDänemark0000
EcuadorECUEcuador0000
EritreaERIEritrea0000
EstlandESTEstland0000
GeorgienGEOGeorgien0000
GriechenlandGREGriechenland0000
GrönlandGRLGrönland0000
Guinea-BissauGNBGuinea-Bissau0000
HaitiHAIHaiti0000
HongkongHKGHongkong0000
IndienINDIndien0000
IranIRNIran0000
IrlandIRLIrland0000
IslandISLIsland0000
IsraelISRIsrael0000
JamaikaJAMJamaika0000
KeniaKENKenia0000
KirgisistanKGZKirgisistan0000
KolumbienCOLKolumbien0000
KosovoKOSKosovo0000
KroatienCROKroatien0000
LibanonLIBLibanon0000
LiechtensteinLIELiechtenstein0000
LitauenLTULitauen0000
LuxemburgLUXLuxemburg0000
MadagaskarMADMadagaskar0000
MalaysiaMASMalaysia0000
MaltaMLTMalta0000
MarokkoMARMarokko0000
MexikoMEXMexiko0000
MoldauMDAMoldau0000
MonacoMONMonaco0000
MongoleiMGLMongolei0000
MontenegroMNEMontenegro0000
NigeriaNGANigeria0000
NordmazedonienMKDNordmazedonien0000
PakistanPAKPakistan0000
PhilippinenPHIPhilippinen0000
PortugalPORPortugal0000
Puerto RicoPURPuerto Rico0000
RumänienROURumänien0000
San MarinoSMRSan Marino0000
Saudi-ArabienKSASaudi-Arabien0000
SerbienSRBSerbien0000
SingapurSGPSingapur0000
SlowakeiSVKSlowakei0000
SpanienESPSpanien0000
SüdafrikaRSASüdafrika0000
TaiwanTPETaiwan0000
ThailandTHAThailand0000
TogoTOGTogo0000
Trinidad & TobagoTTOTrinidad & Tobago0000
TürkeiTURTürkei0000
UkraineUKRUkraine0000
UngarnHUNUngarn0000
UruguayURUUruguay0000
UsbekistanUZBUsbekistan0000
VA EmirateUAEVA Emirate0000
VenezuelaVENVenezuela0000
ZypernCYPZypern0000
