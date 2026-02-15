Die deutschen Skeletonis rasen auch beim Mixed-Wettbewerb zu Medaillen. Nur gegen ein Duo ist kein Kraut gewachsen.

Nächstes Medaillenfest im Eiskanal: Die deutschen Skeletonis haben den historischen ersten Olympiasieg im Mixed-Team knapp verpasst, mit Silber und Bronze aber das nächste Edelmetall gewonnen.

Axel Jungk und Susanne Kreher rasten bei der olympischen Premiere des Wettbewerbs auf Rang zwei und mussten sich dabei nur den Briten Matt Weston und Tabitha Stoecker geschlagen geben.

Christopher Grotheer und Jacqueline Pfeifer sicherten sich zudem Bronze, nur eine Hundertstelsekunde trennte die beiden deutschen Duos. Anschließend kündigte Grotheer im Interview das Karriereende an.

"Damit war überhaupt nicht zu rechnen", sagte Thomas Schwab, Vorstand des deutschen Schlittenverbands BSD: "Das war eine großartige Performance unserer Skeletonis, wie sie hier in Cortina die Medaillen gesammelt haben." Eine goldene war nach fünf Renntagen nicht dabei, "das wäre schon schön gewesen", bekannte Schwab: "Wir haben schon ein bisschen drauf spekuliert. Aber hey - wir müssen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Das ist ja unfassbar."