Anzeige Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris kämpfen zahlreiche deutsche Sportstars um Medaillen. ran zeigt alle Entwicklungen rund um das Team Deutschland im Ticker. Vom 26. Juli bis 11. August 2024 finden die Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt Paris statt. Rund um die Sommerspiele in Paris gibt es im Ticker von ran die wichtigsten News und Informationen zu den deutschen Olympioniken.

Anzeige

Anzeige

+++ 7. August, 10:00: Volleyballer feiern sich den Frust weg +++ Die deutschen Volleyballer sind am vergangenen Dienstag hochdramatisch aus dem olympischen Turnier geflogen. Im Viertelfinale lagen Georg Grozer und Co. bereits mit 2:0-Sätzen gegen Frankreich vorne. Dann drehten die Gastgeber jedoch die Partie und schossen sich im Tie-Break des fünften Satzes ins Halbfinale. Bitter! Und dennoch war es eine Riesen-Leistung der deutschen Schmetter-Könige. "Ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft, was wir in den letzten Jahren und auch hier bei den Olympischen Spielen geleistet haben", sagte der 39-jährige Grozer, der jedoch keinen Hehl um die Enttäuschung machte. "Es tut mir wirklich im Herzen weh, dass wir nicht diesen nächsten Schritt gemacht haben für die Volleyball-Geschichte." Nach dem bitteren Aus ging es für das Team dann in das Deutsche Haus, dem Stade Jean-Bouin direkt neben dem Prinzen-Park. Laut "Bild" wurde am Abend das ein oder andere Glas Bier und Wein bestellt, um die gedrückte Stimmung der enttäuschten Athleten zu heben. Olympia 2024: Disqualifikation vor Gold-Finale - wegen Übergewicht Dem Bericht zufolge bildeten sich auf dem VIP-Balkon des Stadions zwei größere Gruppen, die sich später feierlaunig auf die Tanzfläche begaben. Es soll unter anderem zu Songs wie "Angels" (Robbie Williams) und "Sex on Fire" (Kings of Leon) getanzt worden sein. Die Enttäuschung bei den Athleten wurde also durch Stolz und gute Laune ausgetauscht. Mit dabei wohl auch der deutsche Achter im Rudern. Die Ruderer, die ebenfalls ohne Medaille nach Hause fahren müssen, sollen laut Bericht sogar noch weitergefeiert haben, nachdem die Musik ausging. Demnach wurden vom Deutschland-Achter einfach eigene Songs angestimmt - wie zum Beispiel "Pyro-Technik ist doch kein Verbrechen" (Balkon-Ultra).

+++ 6. August, 22:35 Uhr: Gesa Krause ohne Chance im 3000m-Hindernis-Finale +++ Medaillenhoffnung Gesa Krause hat Edelmetall über die 3000 Meter Hindernis deutlich verpasst, die deutsche Rekordhalterin landete im Finale ihrer Paradedisziplin nur auf Rang 14 - dem vorletzten Platz. Beim Sieg von Winfried Mutile Yavi aus Bahrain konnte Krause kaum mithalten, am Ende ging ihr offensichtlich die Puste aus. Peruth Chemutai (Uganda) und Faith Cherotich (Kenia) holten Silber und Bronze. "Das war definitiv nicht mein Rennen", sagte Krause im Post-Race-Interview mit Tränen in den Augen: "Und das ist dann schon echt bitter, wenn ein olympisches Finale dann von vorne bis hinten einfach nicht passt. Wenn man betrachtet, wie viel man doch investiert hat, um dann heute hier zu stehen, dann hätte ich mich schon gern besser präsentiert." Die ehemalige WM-Dritte hatte sich nach dem starken fünften Platz in Tokio 2021 in diesem Jahr Chancen auf eine Medaille ausgerechnet. Besser lief es bei der zweiten deutschen Starterin im Feld, Lea Meyer. Die 26-Jährige erreichte in persönlicher Bestzeit (9:09,59min) Platz 10. Deutschland vs. Holland am Donnerstag hier im kostenlosen Livestream sehen: Olympia-Finale im Hockey

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 6. August, 13:45 Uhr: Popp und Schüller fallen aus +++ Bittere Nachrichten für die DFB-Frauen: Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch muss im Olympia-Halbfinale gegen die USA am Dienstagabend (18 Uhr im Liveticker) auf Kapitänin Alexandra Popp und Stürmerin Lea Schüller verzichten. Popp fehlt den deutschen Fußballerinnen aufgrund eines Infekts. Die 33-Jährige hatte bereits das Abschlusstraining am Tag zuvor verpasst. Für sie rückt Nicole Anyomi in das 18er-Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Noch am Montag hatte Hrubesch (73) von einer Vorsichtsmaßnahme gesprochen. "Wir werden jetzt sicherheitshalber mal gucken, wie wir damit umgehen", erklärte er. Popp ist die einzig verbliebene Olympiasiegerin von Rio 2016. "Klar ist Alex wichtig", sagte Hrubesch zu Popps Rolle im Team: "Aber für mich zählt nur die Mannschaft." Schüller fehlt aufgrund einer Entzündung der Patellasehne im linken Kniegelenk. Für sie rückt die zuletzt erkrankte Sarai Linder, die nach einem Infekt wieder genesen ist, zurück in den Kader. Deutschland hatte in der Gruppenphase gegen die USA 1:4 verloren. Popp spielte beim Turnier in Frankreich nach dem Ausfall von Lena Oberdorf im defensiven Mittelfeld. Schüller spielte im Sturm, erzielte bereits drei Tore. In einem möglichen Finale oder Spiel um Platz drei könnten beide Spielerinnen wieder in den Kader zurückkehren.

+++ 6. August, 10:05 Uhr: Leichtathletik-Zoff eskaliert weiter +++ Der Zoff um die 4x400 Meter Mixed-Staffel in der Leichtathletik geht in die nächste Runde. Diesmal trifft es eine Person, die gar nicht dabei war. "Luna Buhlmann wird bei der Staffel in Paris nicht eingesetzt", hieß es am Sonntag in einer Meldung des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) am vergangenen Sonntag. Die 24-Jährige wurde also offiziell aus dem Olympia-Kader gestrichen. Dabei war die Läuferin ohnehin nicht Teil des Quartetts in Olympia. Nach der Kader-Bekanntgabe hatte sich Buhlmann öffentlich über ihre Nicht-Nominierung geäußert. "Ja, ich bin die zweitschnellste 400-Meter-Athletin auf dem Papier. Nein, ich wurde nicht für die Mixed-Staffel nominiert", schrieb sie auf Instagram. Doppelt bitter für sie: Buhlmann wollte unbedingt mit ihrem Freund Jean Paul Bredau die Staffel laufen - er war im Gegensatz zu ihr dabei, kritisierte die Zusammenstellung jedoch ebenfalls öffentlich. Gegenüber Reportern moserte er nach dem ernüchternden Aus der deutschen Staffel im Vorlauf gegen die Kader-Auswahl. Denn statt Buhlmann nominierte der DLV Eileen Demes und Alica Schmidt. Der DLV reagierte im Anschluss. "Staffel ist ein Mannschaftssport. Dazu gehören Trainer wie Athleten. Da muss man Vertrauen haben untereinander. Das ist ganz wesentlich und da haben wir wohl ein bisschen gepatzt", sagte DLV-Boss Jörg Bügner in der "ARD". Demnach habe auch Sven Buggel, der Potsdamer Heimtrainer von Bredau, Bulmahn und Schmidt, bei der Aufstellung der Staffel eine wesentliche Rolle gespielt: "Wir haben eine Menge Parameter, die zu einer Entscheidung führen, wie man eine Staffel aufstellt. Es waren sich alle einig, dass wir genau in dieser Aufstellung in das Rennen gehen." Bredau wird auch nochmals bei den Spielen laufen - am Sonntag im Vorlauf über 400 Meter Einzel. Ob er bei der Männer-Staffel laufen wird, ist derweil noch unklar. Von Bügner wurde auch er gerügt. "Der Start von Jean Paul war enttäuschend. Er ist über 1,7 Sekunden über seiner Bestzeit. Wir müssen schauen, wie er die 400 Meter Einzel absolviert und dann wird neu bewertet.“ Über den Mixed-Staffel-Auftritt von Startläufer Bredau sagt er: "Es ist nicht suboptimal, sondern sehr enttäuschend gelaufen, weil sich Athleten lange auf den Wettkampf vorbereitet haben und er war schon nach dem ersten Wechsel beendet." Bügner zählte Bredau sogar an: "Momentan steht eine 46,5 zu Buche. Wir haben Ersatzleute, die auf dem Papier schneller sind. Wir müssen abwarten, wie das Einzelrennen läuft und dann werden wieder die Trainer entscheiden, wer an den Start geht." Was die Aussage bedeutet, ist unklar. Der Fall um Buhlmann zeigt aber, dass es beim DLV nicht immer um die schnellste Zeit geht. Deutschland - Griechenland heute kostenlos streamen: Basketball-Olympia-Viertelfinale im Livestream USA - Deutschland heute kostenlos streamen: Frauenfußball-Olympia-Halbfinale im Livestream

Anzeige

Anzeige +++ 5. August, 18:20 Uhr: Schock für DFB-Frauen: Popp fehlt beim Abschlusstraining +++ DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat das Abschlusstraining der Frauen-Nationalmannschaft vor dem Halbfinale gegen die USA am Dienstagabend verpasst. "Sie hat ein Kratzen im Hals", sagte Bundestrainer Horst Hrubesch. Die Aktivierungsmaßnahme am Morgen hatte die 33-Jährige noch mitgemacht, die Einheit am Nachmittag ließ Popp aus. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme. "Wir werden jetzt sicherheitshalber mal gucken, wie wir damit umgehen", erklärte Hrubesch. Popp ist die einzig verbliebene Olympiasiegerin von Rio 2016. "Klar ist Alex wichtig", sagte der 73-Jährige zu Popps Rolle im Team: "Aber für mich zählt nur die Mannschaft. Dieses Wenn und Aber, damit kann ich nichts anfangen." Auf die Frage, ob Popp gegen die USA spielen könne, antwortete Hrubesch: "Ich bin immer optimistisch."

+++ 5. August, 16:15 Uhr: Tränen-Drama um Funk +++ Als Medaillen-Hoffnung im Kajak-Cross ging Ricarda Funk am Montag an den Start. Doch der Traum vom Edelmetall nahm bereits im Viertelfinale ein jähes Ende für die Kanutin, die bereits im Einzel einen schweren Rückschlag als Goldfavoritin hatte hinnehmen müssen. Funk hat sich in ihrem Lauf - wie schon im Einzel - einen Fehler am fünften Tor erlaubt und verpasste das Halbfinale. Durchgesetzt haben sich in ihrem Lauf die Favoritin Noemi Fox aus Australien sowie die Neuseeländerin Luuka Jones. Funk konnte laut eigenen Aussagen nicht ihre Stärken ausspielen. Zudem ging es hart zur Sache, die 32-Jährige kollidierte im Wildwasser noch mit einer Konkurrentin und wurde im Gesicht getroffen. Die seelischen Schmerzen dürfen jedoch überwogen haben. Im Anschluss an das Ausscheiden stand Funk unter Tränen beim "ZDF" zu einem herzzerreißenden Interview bereit. "Die ganze Woche war brutal. Eigentlich war jeder Tag schon schmerzhaft. Ich habe jeden Tag mit ein paar Tränen begonnen. Aber ich habe versucht, irgendwie diesen Schmerz in den Cross zu packen und die Energie zu nutzen, die in mir ist", erklärte sie. Beim Bootstreffer merkte sie, "dass ich was ins Gesicht bekommen habe, aber es ist nicht so, dass ich brutale Schmerzen habe. Das ist Kajak-Cross. Man muss sich darauf einstellen, dass so etwas passieren kann". Funk kämpfte mit den Emotionen. Sie sprach von einem Traum, der zumindest in Paris nicht in Erfüllung ging.

Anzeige

Anzeige

+++ 5. August, 11:15 Uhr: Team D verlängert mit adidas +++ Der Vertrag zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und adidas läuft Ende 2026 zwar aus, deutsche Olympia- und Paralympics-Mannschaften werden aber langfristig von dem Sportartikelriesen aus Herzogenaurach ausgestattet. Der Partner- und Ausrüstervertrag wurde bis zum Jahr 2032 verlängert, dies gaben adidas, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Montag im Deutschen Haus in Paris bekannt. "Es braucht langfristige und zuverlässige Partnerschaften, um im Sport erfolgreich sein zu können", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert: "Es freut uns sehr, dass wir mit adidas solch einen Partner an der Seite haben, der uns seit über 50 Jahren die Treue hält und das Team D zuverlässig in hoher Qualität ausstattet." Adidas-CEO Björn Gulden erklärte: "Die Freude am Sport und die Leidenschaft von Team D und Team D Paralympics sind großartig. Wir sind stolz, dass wir die deutschen Mannschaften auch bei den kommenden Spielen ausrüsten und gemeinsam Sportgeschichte schreiben können."

+++ 4. August, 22:00 Uhr: "Lächerlich!" Schiri-Eklat bei HONAMAS-Sieg +++ Die deutschen Hockey-Herren sind furios ins Halbfinale eingezogen. Die HONAMAS gewann in einer packenden Partie mit 3:2 gegen Argentinien. Dabei musste das Team auch mit einer schwachen Leistung der Schiedsrichter Zeke Newman und David Tomlinson umgehen. Einen vermeintlichen Stock-Schlag im argentinischen Strafraum an Christopher Rühr (das Tor war zu diesem Zeitpunkt leer) pfiffen die Unparteiischen nicht. Wenige Sekunden später sah Kapitän Mats Grambusch die gelbe Karte, nachdem dieser den Ball zurückerobert hatte. Die Unparteiischen hatten bei der Aktion wohl einen Stock-Schlag gesehen. "Das ist nicht zu fassen. Die beiden Unparteiischen zeigen heute eine ganz schwache Leistung. Das war eine von vielen Fehlentscheidungen... Das ist lächerlich", echauffierte sich "ARD"-Kommentator Christian Blunck. Auch einige Video-Entscheidungen wurden kritisch beäugt. "Das ist jetzt ja auch komplett egal. Wir Spieler kriegen manchmal gar nicht wirklich mit, was da genau bei den Video-Entscheidungen entschieden wird", sagte Justus Weigand im "ARD"-Interview. Grambusch verließ nach seiner gelben Karte kopfschüttelnd das Feld und sah zu, wie sein Team den Sieg über die Zeit retten konnte.

Anzeige

+++ 4. August, 12:10 Uhr: "Dummer Anfängerfehler": Gürth jubelt zu früh und scheidet aus +++ "Dummer Anfängerfehler", so das vernichtende Urteil von ARD-Kommentator Ralf Scholt über Olivia Gürth. Die Deutsche hätte in ihrem Vorlauf unter die Top 5 kommen müssen, um sich fürs Finale zu qualifizieren. Lange Zeit sah auch alles danach aus. Doch kurz vor dem Ziel nahm Gürth plötzlich das Tempo raus, vermutlich um Kräfte zu sparen. Sie war sich ihrer Sache so sicher, dass sie noch vor Überquerung der Ziellinie jubelte. Ein klassischer Fall von "zu früh gefreut". Denn die Kasachin Norah Jeruto zog auf dem letzten Meter noch an Gürth vorbei. Die Deutsche landet auf Rang sechs. Finale ade! "Sie muss sich ins Ziel werfen und das hat sie nicht", resümierte Scholt. Gürth selbst wollte sich nach ihrem Fauxpas nicht äußern. Dabei war sie eigentlich ein hervorragendes Rennen gelaufen. Ihr Ziel, unter 9:20 Minuten zu bleiben, unterbot sie mit der persönlichen Bestzeit von 9:16,47 Minuten deutlich. "Das ist sehr bitter. Das darf nicht passieren, das weiß sie selber", sagte DLV-Athletensprecher gegenüber "Sport1". Einen faden Beigeschmack hat ihr Ausscheiden dann auch noch: Die Kasachin Jeruto läuft nicht ohne Zweifel. Eine Doping-Suspendierung war aufgehoben worden, weil ein Vergehen nicht bewiesen werden konnte.

Anzeige

+++ 4. August, 10:15 Uhr: Absurd! Gesa Krauses Tochter (1) braucht Ticket für Olympia +++ Dass Olympische Spiele ein teures Vergnügen für Fans ist, ist keine Überraschung. Doch damit dürfte wohl niemand gerechnet haben: Hindernis-Läuferin Gesa Krause musste für ihre einjährige Tochter Lola ein eigenes Ticket erwerben. Kostenpunkt: satte 120 Euro. Der "Säuglingspreis" liegt damit deutlich über der günstigsten Kategorie. Um die Wettkämpfe im Stade de France erleben zu können, muss man bestenfalls nur 24 Euro auf den Tisch legen. Kurzentschlossen müssen tiefer in die Tasche greifen. Wer spontan am selben Tag ein Ticket ergattern will, den kostet der Spaß mindestens 170 Euro. Denn Tickets sind nur noch in den beiden teuersten Kategorien erhältlich. Im Verhältnis zum Babyticket erscheint aber sogar das als Schnäppchen.

Anzeige

+++ 3. August, 22:34 Uhr: Neue Entwicklung beim Krach in Mixed-Staffel um Alica Schmidt +++ Im Ärger um Deutschlands Mixed-Staffel (siehe Eintrag vom 2. August, 23:34 Uhr) gibt es eine neue Entwicklung. Denn wie die "Bild" berichtet, haben Startläufer Jean Paul Bredau und seine Freundin Luna Bulmahn die Kommentar-Funktion unter einem ihrer gemeinsamen Instagram-Posts eingeschränkt. Offenbar hat es unter dem Post zahlreiche Hass-Nachrichten gegeben, wie es in dem Bericht heißt, sollen darunter auch Vorwürfe sein, Bredau habe absichtlich nicht seine beste Leistung gezeigt, weil Bulmahn für die Staffel nicht nominiert worden war. Er war 1,7 Sekunden langsamer als bei seiner Jahresbestzeit.

Anzeige