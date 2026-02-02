- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia 2026

Olympia 2026: Doping-Fall bei Biathleten - Italienerin kurz vor Spielen positiv getestet

  • Aktualisiert: 02.02.2026
  • 15:52 Uhr
  • SID

Noch vor Beginn der Olympischen Spiele 2026 gibt es einen Doping-Fall. Eine italienische Biathletin soll ein Mittel eingesetzt haben, das gegen Brustkrebs genutzt wird.

Doping-Befund bei Olympia-Gastgeber Italien: Vier Tage vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo ist die für die Wettbewerbe in Antholz nominierte Biathletin Rebecca Passler positiv auf Letrozol getestet worden, ein Antiöstrogen, das in der Brustkrebstherapie eingesetzt wird.

Die 24-Jährige wurde vorläufig suspendiert, teilte Italiens Anti-Doping-Agentur NADO der Nachrichtenagentur "AFP" mit. Die Biathlon-Integritätskommission (BIU) bestätigte den Fall wenig später.

Passler wurde von der NADO außerhalb von Wettkämpfen positiv getestet.

- Anzeige -
- Anzeige -

Doping vor Olympia: Biathletin Passler positiv getestet

Passler, die wenige Kilometer von Antholz in Bruneck in Südtirol geboren wurde, erreichte in der laufenden Weltcup-Saison zweimal den elften Platz und damit ihre besten Resultate auf dieser Ebene. Sie galt als Kandidatin für die italienische Staffel um Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi.

7Rebecca Passler ist die Tochter von Johann Passler, einem zweifachen Biathlon-Olympiamedaillengewinner von Calgary 1988.

- Anzeige -
Mehr zu Olympia
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 02.02.2026
  • 16:00 Uhr
Linus Strasser
News

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Ski Alpin im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 02.02.2026
  • 09:59 Uhr
Franziska Preuß
News

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Biathlon im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 02.02.2026
  • 09:58 Uhr
Foto IPP Pentaphoto Crans Montana 30 01 2026 Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025 2026 Discesa libera femminile nella foto Lindsey Vonn con una espressione triste e dolorante dopo essere caduta italy...
News

Nach Horror-Sturz: Vonn verpasst Olympia-Generalprobe

  • 31.01.2026
  • 14:10 Uhr
imago images 1062057829
News

Deutsche Olympia-Erfolge? DEB-Coach dämpft Erwartungen

  • 31.01.2026
  • 08:48 Uhr
Das ist ran Olympia
Episode

Das ist ran Olympia

  • 12:20 Min
  • Ab 0

Playboy X Olympia: Deutsche Skispringerin auf Special-Cover

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0

Ski Alpin - Lindsey Vonn: "Große Hintern werden immer in sein"

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0
Massenprotest gegen ICE-Agenten
News

Empörung in Italien: USA schicken ICE-Beamte zu Olympia

  • 27.01.2026
  • 15:07 Uhr

Deutscher Bob-Star fährt dank OnlyFans zu Olympia: "Glücksfall"

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0