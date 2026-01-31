- Anzeige -
Olympia

Olympia 2026 - Deutsche Erfolge? Eishockey-Bundestrainer Kreis dämpft Erwartungen

  • Aktualisiert: 31.01.2026
  • 08:48 Uhr
  • SID

Vor dem Beginn der Olympischen Spiele warnt der deutsche Eishockey-Bundestrainer vor zu hohen Erwartungen.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat vor den Olympischen Winterspielen vor zu hohen Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft gewarnt.

"Man darf nicht vergessen, dass die Kanadier, die Finnen, die Schweden, die Amerikaner auch alle mit den besten Spielern kommen – und sogar viele zu Hause gelassen haben", sagte Kreis vor dem Auftakt der Vorbereitung am Samstag im Gespräch mit dem "SID" und betonte: "Es wird ein Turnier auf ganz hohem Niveau werden."

Die deutsche Mannschaft reist mit dem wohl besten Aufgebot ihrer Geschichte zu den Spielen nach Mailand (6. bis 22. Februar), zahlreiche Profis aus der NHL wie etwa Leon Draisaitl stehen im Kader. "Wir verstehen die Erwartungen, wenn man sieht, wer alles in der Mannschaft spielt und was das für tolle Spieler sind", sagte Kreis und ergänzte: "Für uns ist es wichtig, dass wir so gut wie möglich unsere maximale Leistung abrufen. Dann sehen wir, wo wir stehen."

DEB-Team mit Testspiel gegen Italien

Die Männer-Auswahl des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) bereitet sich im Trainingslager in Bozen auf Olympia vor. In Südtirol gehe es vor allem "darum, unser System in Erinnerung zu rufen", betonte Kreis. Zudem steht am Mittwoch gegen Italien der letzte Test vor den Spielen auf dem Programm. Weil die NHL-Profis erst später anreisen, wird der Kader während der Vorbereitung mit Spielern aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufgefüllt.

In Mailand trifft die deutsche Mannschaft am 12. Februar (21.10 Uhr) zum Auftakt auf Dänemark. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Lettland (14. Februar, 12.10 Uhr) und die USA (15. Februar, 21.10 Uhr).

