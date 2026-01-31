Vor dem Beginn der Olympischen Spiele warnt der deutsche Eishockey-Bundestrainer vor zu hohen Erwartungen.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat vor den Olympischen Winterspielen vor zu hohen Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft gewarnt.

"Man darf nicht vergessen, dass die Kanadier, die Finnen, die Schweden, die Amerikaner auch alle mit den besten Spielern kommen – und sogar viele zu Hause gelassen haben", sagte Kreis vor dem Auftakt der Vorbereitung am Samstag im Gespräch mit dem "SID" und betonte: "Es wird ein Turnier auf ganz hohem Niveau werden."

Die deutsche Mannschaft reist mit dem wohl besten Aufgebot ihrer Geschichte zu den Spielen nach Mailand (6. bis 22. Februar), zahlreiche Profis aus der NHL wie etwa Leon Draisaitl stehen im Kader. "Wir verstehen die Erwartungen, wenn man sieht, wer alles in der Mannschaft spielt und was das für tolle Spieler sind", sagte Kreis und ergänzte: "Für uns ist es wichtig, dass wir so gut wie möglich unsere maximale Leistung abrufen. Dann sehen wir, wo wir stehen."