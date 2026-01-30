Lindsey Vonn stürzt bei der Generalprobe neun Tage vor der Olympia-Abfahrt schwer, das Rennen endet im Eklat. Anschließend meldet sie sich aus dem Krankenhaus bei ihren Fans. Den Start am Tag danach muss sie absagen.

Speed Queen Lindsey Vonn hat ihren Start beim Super-G von Crans-Montana nach dem Sturz in der Abfahrt am Tag zuvor erwartungsgemäß abgesagt. "Leider kann ich nicht starten", teilte sie bei Instagram mit, zugleich bedankte sie sich für die "Liebe und die Unterstützung, die ich bekommen habe - das bedeutet mir die Welt". Sie tue jetzt "mein Bestes ...", ergänzte sie, um an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können.

Nähere Informationen über ihre Verletzung im linken Knie gab Vonn wie schon am Vortag nicht. Aufmunterung kam unter anderem von Teamkollegin Mikaela Shiffrin: "Wenn es jemand schaffen kann, dann bist Du das", schrieb sie.

Wenige Stunden nach ihrem schweren Sturz hatte sie betont, die Hoffnung auf eine Olympia-Teilnahme noch nicht aufzugeben. "Das ist ein sehr bitteres Ergebnis, so kurz vor den Olympischen Spielen. Aber wenn ich eines kann, dann ist es zurückkommen. Mein Olympiatraum ist noch nicht ausgeträumt", schrieb die Skirennläuferin aus den USA ebenfalls bei Instagram.

Vonn hatte nach dem ersten Sprung das Gleichgewicht verloren, geriet in Rückenlage und schlug schließlich im Fangnetz ein. "Ich habe mir das linke Knie verletzt. Ich bespreche die Situation mit meinen Ärzten und meinem Team und werde mich weiteren Untersuchungen unterziehen", schrieb sie weiter: "Ich werde weitere Informationen geben, sobald ich sie habe."

Die US-Amerikanerin blieb anfangs schwer atmend im Schnee liegen, konnte nach einigen Minuten Behandlungszeit aber selbstständig zu Tal fahren. Unterwegs blieb sie jedoch mehrmals stehen und hielt sich ihr linkes Knie.

Die Teilprothese, die ihr die erfolgreiche Rückkehr in den Weltcup ermöglicht hatte, hat sie rechts. Im Ziel winkte Vonn ins Publikum, ehe sie von Jacqueline Wiles getröstet wurde und sich zur Untersuchung begab. Mittels Helikopter wurde sie in die Klinik geflogen.