Olympia 2026: Fast 300.000 Tickets verkauft

Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo haben sich mit dem bisherigen Ansturm auf die Eintrittskarten zufrieden gezeigt. "In den ersten sechs Tagen, haben wir fast 300.000 Tickets verkauft", erklärte der Chef der Spiele, Andrea Varnier, bei einem Pressetermin in Rom. Insgesamt gibt es ein Kontingent von 1,6 Millionen Karten, die ersten Verkaufsphase war am 6. Februar gestartet.