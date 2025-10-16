Winterspiele 2026: Eröffnungsfeier an vier Orten

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Norditalien am 6. Februar 2026 wird an vier Orten gleichzeitig stattfinden - auch im Fußballstadion San Siro in Mailand. Das gab das Organisationskomitee am Donnerstag bekannt. Die Athletinnen und Athleten präsentieren sich in der legendären Arena sowie in Cortina d'Ampezzo, Livigno und Predazzo, wo die Wettbewerbe im alpinen Skisport, Curling, Snowboard und Freestyle sowie im nordischen Skisport ausgetragen werden.

"Diese Parade soll auf dem Bildschirm den Eindruck vermitteln, dass wir alle zusammen sind. Zum ersten Mal können Athleten, die sich bereits in den Bergen befinden, teilnehmen", sagte OK-Chef Andrea Varnier. Die Nationen können wählen, an welchen Austragungsorten ihre beiden Fahnenträger – ein Mann und eine Frau pro Delegation – aufgestellt werden. In Mailand finden Wettbewerbe im Eishockey, Eiskunstlauf und Eisschnelllauf statt.

Die Eröffnungsshow soll "eine Hommage an den italienischen Geist" und "eine Botschaft des Friedens für die Welt" werden, sagte der künstlerische Leiter Marco Balich, der die Zeremonien der Winterspiele 2006 in Turin und der Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro geleitet hatte. Das Budget werde deutlich unter dem der Spiele 2024 in Paris oder 2022 in Peking liegen.

Die Winterspiele finden vom 6. bis 22. Februar in Mailand und weit verstreut über die norditalienischen Berge statt. Zur Feier im San Siro, das sonst die beiden Mailänder Fußballteams AC und Inter beheimatet, sollen 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. Die Tickets kosten zwischen 260 und 2000 Euro. Details zur Abschlussfeier in der antiken Arena Romana in Verona sollen im November bekannt gegeben werden.