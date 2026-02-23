Das IOC denkt angeblich über eine Zukunft ohne Rodeln, Bob und Skeleton nach: Für Deutschland wäre das ein Albtraum. Wenn irgendwann die Bobbahn am Königssee wiederhergestellt sein sollte, dann ist ihr eine Attraktion schon sicher: Johannes Lochner will einsteigen ins Geschäft seines Kumpels Manuel Machata und Gäste im Taxibob durch die Rinne fahren. Allerdings: Sollte sich bewahrheiten, was der seriöse Insider Duncan Mackay glaubt, dann braucht es den Wiederaufbau am Königssee vielleicht gar nicht mehr - und der Doppel-Olympiasieger Lochner wäre der letzte oder einer der letzten seiner Art. Skisprung-Legende Jens Weißflog übt Kritik: "Haben wir in Deutschland noch den Leistungsanspruch?" Die Vorschläge über eine Neuordnung des olympischen Programms, schreibt Mackay in seinen "Zeus Files", gehen weit über eine Einführung von Cyclocross oder Crosslauf hinaus: "Rausfliegen könnten die Schlittensportarten - Bob, Rodeln und Skeleton."

Olympia-Zukunft: Albtraum für Deutschland? Die Gründe dafür lägen im schlechten Abschneiden der Sportarten in den Kategorien Kosten, Umwelt und Nachhaltigkeit. Tatsächlich ist schon der Bau einer Eisrinne sündhaft teuer, sie muss nicht gerade umweltverträglich in die Landschaft gestellt werden, auch der Unterhalt kostet und frisst Energieressourcen für die Vereisung. Für Deutschland wäre das ein Albtraum. Die Schlittensportler gewannen in Cortina d'Ampezzo 19 von 26 Medaillen, also rund 73 Prozent, davon sechs der acht goldenen. Was, wenn sich, wie das in Palisades Tahoe umbenannte Squaw Valley 1960, ein Ausrichter dazu entscheidet, er wolle keine Bahn bauen: Die Rinne in Cortina kostete 118 Millionen Euro - 37 Millionen mehr als vorgesehen und vom IOC ohnehin nicht gewünscht. Eine bestehende Bahn hätte es nach dessen Willen sein sollen, zur Not in Lake Placid/USA. "Wir müssen ehrlich damit sein, was funktioniert und noch wichtiger, was nicht funktioniert", hatte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry am Vorabend der Spiele in Italien gesagt - und die nahenden Erschütterungen im Programm bereits angedeutet. Olympia 2026: Wer spricht, verliert - Umfeld für Athleten feindseliger denn je - ein Kommentar

Olympia: Umgestaltung der Zukunft möglich Sportarten, Disziplinen und Veranstaltungen müssten "mit neuen Augen" betrachtet werden, sagte die 42-Jährige: "Wir werden vor schwierigen Entscheidungen und Gesprächen stehen – das gehört zum Wandel dazu." Im Rahmen des "Fit For The Future" genannten Prozesses befassen sich seit September vergangenen Jahres vier Arbeitsgruppen mit der Zukunft der Olympischen Spiele, dazu zählt auch eine Programmkommission unter dem Vorsitz des Österreichers Karl Stoss. Insider Mackay zufolge gebe es bereits eine breite Akzeptanz, dass die Winterspiele von Mailand und Cortina die letzten gewesen seien, bei denen ausschließlich auf Schnee und Eis um Medaillen gekämpft worden sei – auch wenn aus den sieben Verbänden, die das Programm derzeit aufstellen, noch Gegenwind komme. Handball und Volleyball gelten etwa als Sportarten, die zukünftig in den Winter rücken und den Platz der Eiskanalsportarten einnehmen könnten. Dadurch sollen zum einen die aufgeblähten Sommerspiele, die in Los Angeles 2028 mit Rekordzahlen von 353 Medaillenentscheidungen in 36 Sportarten aufwarten, wieder verschlankt und zum anderen die fast ausschließlich in Nordeuropa, Nordamerika und Ostasien rezipierten Winterspiele für weitere Teile der Welt geöffnet werden. Olympia 2030: Die Austragungsorte im Überblick

Thomas Schwab zeigt sich optimistisch - Olympiasieger Langehahn übt Kritik Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) blickt vorerst gelassen auf die Berichte über ein mögliches Olympia-Aus der Sportarten Bob, Rodeln und Skeleton. "Wir sind optimistisch und entspannt, dass wir Lösungen anbieten können", sagte BSD-Vorstand Thomas Schwab dem SID. Die Debatte habe ihn allerdings noch nicht erreicht. Argumente für eine Streichung zu widerlegen, sei "eine Aufgabe der internationalen Verbände". Für Schwab könnte ein Lösungsvorschlag die verstärkte Entwicklung kostengünstigerer Bahnbauten in der Modulbauweise sein. Demnach könne eine olympiataugliche Bahn bereits für 40 Millionen Euro errichtet werden. Der Neubau in Cortina d'Ampezzo hatte am Ende 118 Millionen Euro gekostet. Es sei zudem denkbar, dass Module im Baukastensystem nach Winterspielen abgebaut und an einem anderen Ort erneut aufgebaut werden könnten, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Weitere mögliche Innovationen würden Schwab zufolge in der Bahnbaukommission in den kommenden Wochen besprochen. Rodel-Olympiasieger Max Langenhan äußerte sich zu den kolportierten Gedankenspielen indes kritisch. "Das IOC hat immer wilde Ideen – am Ende geht es denen irgendwie nur noch ums Geldverdienen", sagte der 27-Jährige, der in Cortina im Einzel und in der Team-Staffel Gold gewonnen hatte, im Sky-Interview: "Es ist total schade, dass der Sport dabei völlig in Vergessenheit gerät."