Olympia
Olympia 2026 - Albtraum! Lindsey Vonn stürzt bei Abfahrt schwer - mit Helikopter in die Klinik
- Aktualisiert: 08.02.2026
- 13:02 Uhr
- ran.de/SID
Die mit einem Kreuzbandriss gestartete Lindsey Vonn stürzt bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo schwer.
Für Lindsey Vonn ist der Traum von einer Olympia-Medaille nach nur 13 Sekunden geplatzt. Die US-Amerikanerin stürzte bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo am Sonntag an der ersten kritischen Stelle schwer.
Vonn, die auf der Olimpia delle Tofane mit einem Kreuzbandriss an den Start gegangen war, schrie, blieb im Schnee liegen und musste nach gut 15 Minuten Behandlung per Hubschrauber abtransportiert werden.
Die 41-Jährige war vom Start weg Risiko gegangen und wählte früh eine enge Linie. Mit einem Arm blieb sie dann am Tor hängen, kam so aus der Balance und krachte in Seitenlage aus der Luft auf die Piste.
Abtransport mit dem Hubschrauber
Helfer eilten herbei, das Rennen war minutenlang unterbrochen, immer wieder waren schmerzerfüllte Schreie der Sportlerin über die TV-Mikrofone zu hören. Im Zielraum herrschte gespenstische Stille, viele US-amerikanische Fans waren vor Ort.
"Ich habe gleich weggeschaut. Ich weiß also gar nicht, was passiert ist. Ich hoffe, dass es nichts allzu Schlimmes ist und es ihr gut geht. Gute Besserung", sagte die zum Zeitpunkt der Unterbrechung auf dem zweiten Rang liegende deutsche Topfahrerin Emma Aicher im "ZDF"-Interview.
Externer Inhalt
Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg sagte derweil bei "Eurosport": "Der Sturz sah fürchterlich aus. Wir wussten alle, dass es heute nur zwei Möglichkeiten für sie gab - alles riskieren, dann zu stürzen - oder eben eine Medaille zu holen. Lasst uns die Daumen drücken, dass es nicht allzu schlimm ist."
Externer Inhalt
Vonn trat mit Kreuzbandriss an
Vonn hatte bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im linken Knie und Knochenprellungen erlitten. Auch ihr Meniskus war lädiert.
Vonn wollte ihren Olympia-Traum aber nicht aufgeben und in Cortina, wo sie im Weltcup mit zwölf Erfolgen Rekordsiegerin ist, ihr famoses Comeback mit ihrer zweiten Goldmedaille bei einer Olympia-Abfahrt nach 2010 krönen.
Externer Inhalt
Übrigens: Lindsey Vonn war nicht die einzige Athletin, die schwer stürzte und abtransportiert werden musste. Auch die aus Andorra stammende Cande Moreno Becerra kam im Tofanaschuss zu Fall, blieb auf der Piste liegen und wurde nach einer langen Behandlungspause via Helikopter weggeflogen.