Olympische Winterspiele live auf Joyn

Rodeln bei Olympia 2026 heute live: Zeitplan, Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 08.02.2026
  • 08:52 Uhr
  • Julian Huter

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Olympischen Winterspiele statt. ran gibt euch alle wichtigen Informationen zu den Wettbewerben im Rennrodeln bei Olympia.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

Die Rennrodel-Wettkämpfe werden im Cortina Sliding Centre in Cortina d’Ampezzo ausgetragen.

ran versorgt euch mit den wichtigsten Informationen rund um die Rodel-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Rennrodeln?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 werden fünf Entscheidungen im Rennrodeln vergeben:

  • Einsitzer Männer
  • Einsitzer Frauen
  • Doppelsitzer Männer/Frauen
  • Team-Staffel (Mixed) Doppelsitzer

Die Disziplin gilt als schnellste Sportart bei den Winterspielen – Geschwindigkeiten von über 140 km/h sind möglich.

Olympia 2026: Wann findet das erste Rennen im Rodeln statt?

Das erste Rennen im Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist für den 7. Februar terminiert. Dann starten die Läufe 1 und 2 im Einsitzer der Männer. Bereits seit dem 4. Februar finden die ersten Trainingsrunden im Eiskanal statt.

Rodeln bei Olympia: Der Zeitplan

Rodel-Zeitplan bei Olympia (Medaillenentscheidungen fett markiert)

  • 4. Februar: Beginn der Trainingsläufe (nicht öffentlich zugänglich)
  • 7. Februar – Einsitzer Männer, Läufe 1 (ab 17 Uhr) und 2 (ab. ca. 18:30 Uhr)
  • 8. Februar – Einsitzer Männer, Läufe 3 (ab 17 Uhr) und 4 (ab. ca. 18:30 Uhr)
  • 9. Februar – Einsitzer Frauen, Läufe 1 (ab 17 Uhr) und 2 (ab. ca. 18:35 Uhr)
  • 10. Februar – Einsitzer Frauen, Läufe 3 (ab 17 Uhr) und 4 (ab. ca. 18:35 Uhr)
  • 11. Februar – Doppelsitzer Frauen, Läufe 1 (ab 17 Uhr) und 2 (ab ca. 18:50)
  • 11. Februar – Doppelsitzer Männer, Läufe 1 (ab ca. 17:50 Uhr) und 2 (ab ca. 19:45)
  • 12. Februar – Team-Staffel - Mixed (18:30 Uhr

Die Rodel-Wettkämpfe finden vom 7. bis 12. Februar statt – alle Entscheidungen werden im Cortina Sliding Centre ausgetragen.

Olympisches Rodeln heute live: Laufen die Wettbewerbe im Free-TV?

Ja! Eurosport, die ARD und das ZDF zeigen die Rennrodel-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 im Free-TV. Besonders bei Medaillenentscheidungen und starken deutschen Athleten sind Live-Übertragungen im Hauptprogramm geplant.

Die Rodel-Rennen kostenlos auf Joyn sehen

Die Übertragungen von Eurosport, ARD und ZDF zu den Rodel-Wettkämpfen lassen sich kostenfrei auf Joyn streamen. Zusätzlich bietet ran.de über Joyn den kostenlosen Eurosport-Livestream an. So könnt ihr viele Rodel-Entscheidungen live und ohne Zusatzkosten mitverfolgen, egal ob Einsitzer, Doppelsitzer oder die spannende Team-Staffel.

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

Rodeln in Cortina: Gibt es einen Liveticker

Einen Liveticker zu den Olympia-Wettbewerben im Rennrodeln gibt’s wie gewohnt auf ran.de.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran – die Spiele werden spannend!

