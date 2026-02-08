Olympia 2026 in Mailand und Cortina
Demonstrationen gegen Olympia 2026 eskalieren: Gewalt und heftige Ausschreitungen in Mailand
- Aktualisiert: 08.02.2026
- 10:37 Uhr
- ran.de
Am Rande der Olympischen Spiele in Mailand kommt es bei Demonstrationen zu heftigen Krawallen.
Am Rande der Olympischen Winterspiele in Mailand ist es bei einer Demonstration zu gewaltvollen Ausschreitungen gekommen. Laut italienischen Behörden soll sich bei einem Protestmarsch in Richtung des olympischen Dorfes eine Gruppe von rund 100 Demonstranten vom Hauptzug abgespalten und in der Folge die Polizei attackiert haben.
Demnach flogen unter anderem Molotow-Cocktails und Rauchbomben in Richtung der Beamten. Auch Feuerwerks-Körper wurden in Richtung der Polizisten abgefeuert. Diese setzten ihrerseits Schlagstöcke, Tränengas und Wasserwerfer ein.
Stellenweise entwickelten sich regelrechte Straßenschlachten.
Externer Inhalt
Sechs Demonstranten wurden festgenommen.
Am ersten vollen Wettkampftag hatten sich tausende Menschen zusammengefunden, um ihre Meinung zu einer Vielzahl von Anliegen kund zu tun. Die von Gewerkschaften und Umweltschützern initiierte Kundgebung prangerte dabei unter anderem die stark gestiegenen Mieten und die immer größer werdende soziale Ungerechtigkeit an.
Seit der Weltausstellung 2015 erlebt die italienische Metropole einen Immobilienboom, die Lebenshaltungskosten für Einheimische steigen immer weiter.
Kritik an Umweltbelastung und ICE-Beamten
Im Fokus der Kritik stand zudem die Umweltbelastung im Zuge der Winterspiele. Olympia-Gegner zeigen sich ob der Auswirkungen der Großveranstaltung auf das Ökosystem sowie angesichts des sehr wasser- und energieintensiven Einsatzes von Kunstschnee verärgert.
Ein weiterer Kritikpunkt: Die US-Behörde ICE, die aktuell wegen ihres Vorgehens in den Staaten, bei dem zuletzt zwei Menschen starben, in der Kritik steht. Plakate wie "ICE out" und "ICE=SS" waren zu sehen.
In Italien sollen sich ICE-Beamte um den Schutz von Offiziellen wie US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio kümmern.
Übrigens: Zu der Anzahl der Protestierenden gab es unterschiedliche Angaben. Die Nachrichtenagentur "AP" schrieb unter Berufung auf die Polizei von 10.000 Menschen. Andere Agenturen sprachen von 3.000 oder 5.000 Teilnehmern.