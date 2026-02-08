Am Rande der Olympischen Spiele in Mailand kommt es bei Demonstrationen zu heftigen Krawallen. Am Rande der Olympischen Winterspiele in Mailand ist es bei einer Demonstration zu gewaltvollen Ausschreitungen gekommen. Laut italienischen Behörden soll sich bei einem Protestmarsch in Richtung des olympischen Dorfes eine Gruppe von rund 100 Demonstranten vom Hauptzug abgespalten und in der Folge die Polizei attackiert haben. Demnach flogen unter anderem Molotow-Cocktails und Rauchbomben in Richtung der Beamten. Auch Feuerwerks-Körper wurden in Richtung der Polizisten abgefeuert. Diese setzten ihrerseits Schlagstöcke, Tränengas und Wasserwerfer ein. Stellenweise entwickelten sich regelrechte Straßenschlachten.

Sechs Demonstranten wurden festgenommen. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen Am ersten vollen Wettkampftag hatten sich tausende Menschen zusammengefunden, um ihre Meinung zu einer Vielzahl von Anliegen kund zu tun. Die von Gewerkschaften und Umweltschützern initiierte Kundgebung prangerte dabei unter anderem die stark gestiegenen Mieten und die immer größer werdende soziale Ungerechtigkeit an. Seit der Weltausstellung 2015 erlebt die italienische Metropole einen Immobilienboom, die Lebenshaltungskosten für Einheimische steigen immer weiter.

