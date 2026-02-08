- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Demonstrationen gegen Olympia 2026 eskalieren: Gewalt und heftige Ausschreitungen in Mailand

  • Aktualisiert: 08.02.2026
  • 10:37 Uhr
  • ran.de

Am Rande der Olympischen Spiele in Mailand kommt es bei Demonstrationen zu heftigen Krawallen.

Am Rande der Olympischen Winterspiele in Mailand ist es bei einer Demonstration zu gewaltvollen Ausschreitungen gekommen. Laut italienischen Behörden soll sich bei einem Protestmarsch in Richtung des olympischen Dorfes eine Gruppe von rund 100 Demonstranten vom Hauptzug abgespalten und in der Folge die Polizei attackiert haben.

Demnach flogen unter anderem Molotow-Cocktails und Rauchbomben in Richtung der Beamten. Auch Feuerwerks-Körper wurden in Richtung der Polizisten abgefeuert. Diese setzten ihrerseits Schlagstöcke, Tränengas und Wasserwerfer ein.

Stellenweise entwickelten sich regelrechte Straßenschlachten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Sechs Demonstranten wurden festgenommen.

Am ersten vollen Wettkampftag hatten sich tausende Menschen zusammengefunden, um ihre Meinung zu einer Vielzahl von Anliegen kund zu tun. Die von Gewerkschaften und Umweltschützern initiierte Kundgebung prangerte dabei unter anderem die stark gestiegenen Mieten und die immer größer werdende soziale Ungerechtigkeit an.

Seit der Weltausstellung 2015 erlebt die italienische Metropole einen Immobilienboom, die Lebenshaltungskosten für Einheimische steigen immer weiter.

- Anzeige -

Kritik an Umweltbelastung und ICE-Beamten

Im Fokus der Kritik stand zudem die Umweltbelastung im Zuge der Winterspiele. Olympia-Gegner zeigen sich ob der Auswirkungen der Großveranstaltung auf das Ökosystem sowie angesichts des sehr wasser- und energieintensiven Einsatzes von Kunstschnee verärgert.

Ein weiterer Kritikpunkt: Die US-Behörde ICE, die aktuell wegen ihres Vorgehens in den Staaten, bei dem zuletzt zwei Menschen starben, in der Kritik steht. Plakate wie "ICE out" und "ICE=SS" waren zu sehen.

In Italien sollen sich ICE-Beamte um den Schutz von Offiziellen wie US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio kümmern.

Übrigens: Zu der Anzahl der Protestierenden gab es unterschiedliche Angaben. Die Nachrichtenagentur "AP" schrieb unter Berufung auf die Polizei von 10.000 Menschen. Andere Agenturen sprachen von 3.000 oder 5.000 Teilnehmern.

Mehr News und Videos zu Olympia
Vonn
News

Olympia heute live: Drei deutsche Goldchancen - Vonn vor Wunder?

  • 08.02.2026
  • 11:01 Uhr
Jutta Leerdam nach ihrem Sturz in HeerenveenUpdate
News

"Verhalten wie Diva": Wirbel um Eis-Queen und Paul-Freundin

  • 08.02.2026
  • 08:58 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo steht Deutschland?

  • 08.02.2026
  • 08:53 Uhr
Olympisches Rodeln: Im kommenden Jahr ohne Russen
News

Rodeln bei Olympia 2026 heute live: Zeitplan, Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 08.02.2026
  • 08:52 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen bei Olympia 2026 live: Übertragung im Free-TV und im Livestream auf Joyn

  • 08.02.2026
  • 08:40 Uhr
imago images 1072169194
News

Olympia 2026 - Ski Alpin heute live: Abfahrt Damen im Free-TV & kostenlosen Joyn-Livestream

  • 08.02.2026
  • 08:33 Uhr
Franziska Preuß
News

Olympia 2026 - Biathlon in Antholz: Mixed-Staffel heute im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 08.02.2026
  • 08:29 Uhr
Lindsey Vonn startet in der Abfahrt
News

Die Olympia-Höhepunkte am Sonntag, 8. Februar

  • 08.02.2026
  • 06:29 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan, Ergebnisse am 8. Februar

  • 07.02.2026
  • 22:11 Uhr
Beste Deutsche: Selina Freitag
News

Olympia: Skispringerin Ström holt Gold vor Prevc - Freitag Siebte

  • 07.02.2026
  • 20:39 Uhr