Dopingfall im Biathlon

Olympia 2026 - Biathlon: Doping-Sperre bleibt trotz Eil-Antrags bestehen

  • Aktualisiert: 12.02.2026
  • 15:00 Uhr
  • Malte Ahrens

Die vorläufig suspendierte Rebecca Passler kann bei den Winterspielen nicht starten. Der Internationale Sportgerichtshof hat ihren Eil-Antrag abgelehnt.

Rebecca Passler wird den Olympischen Biathlon bei den Winterspielen in Antholz wohl verpassen. Ein Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) am Donnerstag war nicht erfolgreich. Die Ad-hoc-Kammer erklärte sich für nicht zuständig. Sie bleibt damit vorläufig suspendiert.

Die Italienerin gab am 26. Januar eine positive Dopingprobe ab. Am 2. Februar wurde sie dann von "NADO Italia" gesperrt. Nachgewiesen wurde der 24-Jährigen die verbotene Substanz Letrozol.

Diese steht auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). In der Medizin wird Letrozol in der Krebstherapie eingesetzt. Das Mittel kann allerdings auch den Östrogenspiegel senken.

Olympia 2026: Passler beteuert Unschuld

Passler hatte mit einem Eil-Antrag einen Start bei den Winterspielen forcieren wollen. Passler hätte laut CAS aber erst die nationalen Rechtsmittel in Italien ausschöpfen müssen. Dann erst wäre der CAS eine Option gewesen.

Sie kann nun noch bei der italienischen Anti-Doping-Behörde Einspruch einlegen, ein Olympia-Start ist aber immer unwahrscheinlicher, denn die Frist läuft am Donnerstag ab.

Bei einer Anhörung am 10. Februar in Mailand hatte sie persönlich ausgesagt. Sie begründete das positive Ergebnis mit einer ungewollten Kreuzkontamination und versuchte zu unterstreichen, dass sie weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt habe. Deshalb sollte die Suspendierung aufgehoben werden.

