Olympia 2026 - Biathlon: Doping-Sperre bleibt trotz Eil-Antrags bestehen

Die vorläufig suspendierte Rebecca Passler kann bei den Winterspielen nicht starten. Der Internationale Sportgerichtshof hat ihren Eil-Antrag abgelehnt.

Rebecca Passler wird den Olympischen Biathlon bei den Winterspielen in Antholz wohl verpassen. Ein Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) am Donnerstag war nicht erfolgreich. Die Ad-hoc-Kammer erklärte sich für nicht zuständig. Sie bleibt damit vorläufig suspendiert.

Die Italienerin gab am 26. Januar eine positive Dopingprobe ab. Am 2. Februar wurde sie dann von "NADO Italia" gesperrt. Nachgewiesen wurde der 24-Jährigen die verbotene Substanz Letrozol.

Diese steht auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). In der Medizin wird Letrozol in der Krebstherapie eingesetzt. Das Mittel kann allerdings auch den Östrogenspiegel senken.