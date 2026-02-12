Nach Kira Weidle-Winkelmann konnte auch Emma Aicher ihren Super-G nicht ins Ziel bringen. Deutschland geht beim Sieg von Federica Brignone leer aus.

Emma Aichers Traum von einer weiteren Medaille war nach nicht einmal einer Minute des olympischen Super-G ausgeträumt. Die Zweite der Abfahrt und der Team-Kombination fuhr nach einem Fehler auf der Tofana in Cortina d'Ampezzo an einem Tor vorbei. Auch Kira Weidle-Winkelmann schied wie weitere Favoritinnen aus.

"Es ist bitter, aber ich habe alles gegeben, mehr kann ich nicht tun", sagte Aicher im ZDF. Weidle-Winkelmann meinte: "Es war ein taktischer Fehler, aber bei Olympia musst du riskieren."

Gold gewann die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone, die ihr persönliches Skimärchen schrieb: Die 35 Jahre alte Italienerin hatte erst Mitte Januar ihr Comeback gefeiert. 315 Tage vor ihrer Triumphfahrt hatte die Riesenslalom-Weltmeisterin bei einem schweren Unfall bei den italienischen Meisterschaften einen mehrfachen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss erlitten.