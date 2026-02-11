- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele live auf joyn

Olympia 2026: Curling-Männer mit bitterer Auftaktniederlage gegen Kanada

  • Aktualisiert: 11.02.2026
  • 22:25 Uhr
  • SID
Article Image Media
© Imago/Imagn Images/SID/Eric Bolte

Bitterer Auftakt für das deutsche Curling-Team. Beim olympischen Turnier liefert sich Deutschland ein packendes Duell mit Kanada und verliert denkbar knapp.

Deutschlands Curling-Männer sind mit einer knappen Niederlage in die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo gestartet. Gegen Goldfavorit Kanada verlor das Team um Skip Marc Muskatewitz im Cortina Curling Stadium mit 6:7 - lieferte dem Rekord-Titelträger dabei aber einen starken Kampf auf Augenhöhe.

Das jüngste Team des Turniers mit "Oldie" Muskatewitz (30), Benjamin Kapp (23), Felix Messenzehl (22), Johannes Scheuerl (23) und Ersatzspieler Mario Trevisiol (22) hielt gegen den dreimaligen Olympiasieger (2006, 2010, 2014) bis ins neunte End ein 4:4, ehe Kanada auf 6:4 davonzog.

- Anzeige -
- Anzeige -

Deutschland verpasst Überraschung im Extra-End

Doch es blieb spannend! Mit dem letzten Stein im letzten End rettete Muskatewitz die deutsche Auswahl spektakulär in die Verlängerung, es ging um wenige Millimeter. Im Extra-End hatte jedoch Kanada den Vorteil des letzten Steins und gewann.

Für eine große Überraschung sorgte parallel Gastgeber Italien, der mit 7:6 gegen Titelverteidiger Schweden gewann.

- Anzeige -
- Anzeige -

Deutschland peilt Top-4-Platz an

Zum ersten Mal seit Sotschi 2014 ist wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia dabei, erklärtes Ziel der Auswahl vom kanadischen Trainer Ryan Sherrard sind die Top vier.

Weiter geht es am Donnerstag (14.05 Uhr/ZDF und Eurosport) gegen Norwegen, in der Round Robin treffen die Europameister von 2024 zudem auf Gastgeber Italien, die USA, Großbritannien, Schweden, Tschechien, Schweiz und China. Die besten vier Teams ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es um die Medaillen.

Alles zu den Olympischen Spielen
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan, Ergebnisse am 12. Februar

  • 12.02.2026
  • 00:04 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 heute live: Turnier der Männer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • 12.02.2026
  • 00:03 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen live: Wettbewerb der Männer von der Großschanze - Übertragungen im Free-TV und im Stream auf Joyn

  • 12.02.2026
  • 00:01 Uhr
Philipp Nawrath
News

Biathlon in Antholz live: Sprint der Herren im Free-TV und im Joyn-Stream - erste Einzelmedaille für Deutschland?

  • 11.02.2026
  • 23:58 Uhr
Olympisches Rodeln: Im kommenden Jahr ohne Russen
News

Rodeln bei Olympia 2026 heute live: Die Team-Staffel im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 11.02.2026
  • 23:55 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo steht Deutschland?

  • 11.02.2026
  • 23:52 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 11.02.2026
  • 23:49 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 11.02.2026
  • 23:48 Uhr
Gold geht an Frankreich
News

Olympia 2026: Gold für französisches Duo Beaudry/Cizeron

  • 11.02.2026
  • 23:12 Uhr
Im Fokus: Casey Wasserman
News

LA 2028: OK-Chef Wasserman soll im Amt bleiben

  • 11.02.2026
  • 21:35 Uhr