Bitterer Auftakt für das deutsche Curling-Team. Beim olympischen Turnier liefert sich Deutschland ein packendes Duell mit Kanada und verliert denkbar knapp. Deutschlands Curling-Männer sind mit einer knappen Niederlage in die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo gestartet. Gegen Goldfavorit Kanada verlor das Team um Skip Marc Muskatewitz im Cortina Curling Stadium mit 6:7 - lieferte dem Rekord-Titelträger dabei aber einen starken Kampf auf Augenhöhe. Olympia HIER IM LIVESTREAM auf Joyn Das jüngste Team des Turniers mit "Oldie" Muskatewitz (30), Benjamin Kapp (23), Felix Messenzehl (22), Johannes Scheuerl (23) und Ersatzspieler Mario Trevisiol (22) hielt gegen den dreimaligen Olympiasieger (2006, 2010, 2014) bis ins neunte End ein 4:4, ehe Kanada auf 6:4 davonzog. Olympia 2026: Alle Wettbewerbe im Liveticker

Deutschland verpasst Überraschung im Extra-End Doch es blieb spannend! Mit dem letzten Stein im letzten End rettete Muskatewitz die deutsche Auswahl spektakulär in die Verlängerung, es ging um wenige Millimeter. Im Extra-End hatte jedoch Kanada den Vorteil des letzten Steins und gewann. Für eine große Überraschung sorgte parallel Gastgeber Italien, der mit 7:6 gegen Titelverteidiger Schweden gewann.

Olympia 2026: Lindsey Vonn erhält Unterstützung von Sport-Stars

