Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 12. Februar
12.02.2026
- 00:04 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 12. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 12. Februar, auf dem Programm:
11.30 Uhr: Ski Alpin Super-G Frauen
12.15 Uhr: Ski Freestyle Buckelpiste Männer
13.00 Uhr: Langlauf 10 km Freier Stil Frauen
13.45 Uhr: Snowboard Snowboardcross Männer
16.30 Uhr: Eisschnelllauf 5.000 Meter Frauen
18.30 Uhr: Rodeln Teamstaffel
19.30 Uhr: Snowboard Halfpipe Frauen
20.15 Uhr: Shorttrack 500 Meter Frauen
20:15 Uhr: Shorttrack 1.000 Meter Männer
Olympia live – die Wettbewerbe am 12. Februar 2026
09.05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde (Südkorea – USA, Japan – Schweden, Italien – Schweiz, Kanada – Dänemark)
09.30 Uhr: Skeleton Männer Lauf 1 und 2
10.00 Uhr: Ski Freestyle Buckelpiste Männer (Qualifikation)
10.00 Uhr: Snowboard Snowboardcross Männer (Qualifikation)
11.30 Uhr: Ski Alpin Super-G Frauen - Medaillenentscheidung
12.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde: Schweiz – Frankreich
12.15 Uhr: Ski Freestyle Buckelpiste Männer - Medaillenentscheidung
13.00 Uhr: Langlauf 10 km Freier Stil Frauen - Medaillenentscheidung
13.45 Uhr: Snowboard Snowboardcross Männer - Medaillenentscheidung
14.05 Uhr: Curling Männer Vorrunde (Norwegen – Deutschland, USA – Schweiz, Großbritannien – Schweden)
14.30 Uhr: Eishockey Frauen Vorrunde, Finnland – Kanada
16.30 Uhr: Eisschnelllauf 5.000 Meter Frauen - Medaillenentscheidung
16.40 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde: Tschechien – Kanada
18.30 Uhr: Rodeln Teamstaffel - Medaillenentscheidung
19.05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde (China – Großbritannien, Italien – Südkorea, Dänemark – Japan, Schweden – USA)
19.30 Uhr: Snowboard Halfpipe Frauen - Medaillenentscheidung
20.15 Uhr: Shorttrack 500 Meter Frauen - Medaillenentscheidung
20:15 Uhr: Shorttrack 1.000 Meter Männer - Medaillenentscheidung
21.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde (Deutschland – Dänemark, Lettland – USA)
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
