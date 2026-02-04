Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 12. Februar

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 12. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 12. Februar, auf dem Programm:

11.30 Uhr: Ski Alpin Super-G Frauen

12.15 Uhr: Ski Freestyle Buckelpiste Männer

13.00 Uhr: Langlauf 10 km Freier Stil Frauen

13.45 Uhr: Snowboard Snowboardcross Männer

16.30 Uhr: Eisschnelllauf 5.000 Meter Frauen

18.30 Uhr: Rodeln Teamstaffel

19.30 Uhr: Snowboard Halfpipe Frauen

20.15 Uhr: Shorttrack 500 Meter Frauen

20:15 Uhr: Shorttrack 1.000 Meter Männer