Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 12. Februar

  • Aktualisiert: 12.02.2026
  • 00:04 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 12. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 12. Februar, auf dem Programm:

11.30 Uhr: Ski Alpin Super-G Frauen
12.15 Uhr: Ski Freestyle Buckelpiste Männer
13.00 Uhr: Langlauf 10 km Freier Stil Frauen
13.45 Uhr: Snowboard Snowboardcross Männer
16.30 Uhr: Eisschnelllauf 5.000 Meter Frauen
18.30 Uhr: Rodeln Teamstaffel
19.30 Uhr: Snowboard Halfpipe Frauen
20.15 Uhr: Shorttrack 500 Meter Frauen
20:15 Uhr: Shorttrack 1.000 Meter Männer

Curling - Round Robin (F)
09:05
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
09:05
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Dänemark
Dänemark
Dänemark
09:05
Südkorea
Südkorea
Südkorea
-:-
0
0
USA
USA
USA
09:05
Japan
Japan
Japan
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
Skeleton - 1. Lauf (M)
09:30
-:-
Ski Freestyle - 2. Qualifikation (M)
10:00
-:-
Snowboard - 1. Seeding Round (M)
10:00
-:-
Snowboard - 2. Seeding Round (M)
10:55
-:-
Skeleton - 2. Lauf (M)
11:08
-:-
Ski Alpin - Entscheidung (F)
11:30
-:-
Eishockey - Gruppe A (M)
12:10
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
Frankreich
Frankreich
Frankreich
Ski Freestyle - 1. Finale (M)
12:15
-:-
Ski Freestyle - 2. Finale (M)
12:55
-:-
Ski Langlauf - Entscheidung (F)
13:00
-:-
Snowboard - 1. Achtelfinale (M)
13:45
-:-
Snowboard - 2. Achtelfinale (M)
13:47
-:-
Snowboard - 3. Achtelfinale (M)
13:49
-:-
Snowboard - 4. Achtelfinale (M)
13:51
-:-
Snowboard - 5. Achtelfinale (M)
13:53
-:-
Snowboard - 6. Achtelfinale (M)
13:55
-:-
Snowboard - 7. Achtelfinale (M)
13:57
-:-
Snowboard - 8. Achtelfinale (M)
13:59
-:-
Curling - Round Robin (M)
14:05
Norwegen
Norwegen
Norwegen
-:-
0
0
Deutschland
Deutschland
Deutschland
14:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
14:05
USA
USA
USA
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Snowboard - 1. Viertelfinale (M)
14:18
-:-
Snowboard - 2. Viertelfinale (M)
14:20
-:-
Snowboard - 3. Viertelfinale (M)
14:22
-:-
Snowboard - 4. Viertelfinale (M)
14:24
-:-
Eishockey - Gruppe A (F)
14:30
Finnland
Finnland
Finnland
-:-
0
0
Kanada
Kanada
Kanada
Snowboard - 1. Halbfinale (M)
14:39
-:-
Snowboard - 2. Halbfinale (M)
14:41
-:-
Snowboard - B-Finale (M)
14:56
-:-
Snowboard - Finale (M)
15:01
-:-
Eisschnelllauf - Entscheidung (F)
16:30
-:-
Eishockey - Gruppe A (M)
16:40
Tschechien
Tschechien
Tschechien
-:-
0
0
Kanada
Kanada
Kanada
Rodeln - Entscheidung (X)
18:30
-:-
Curling - Round Robin (F)
19:05
China
China
China
-:-
0
0
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
19:05
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
Südkorea
Südkorea
Südkorea
19:05
Dänemark
Dänemark
Dänemark
-:-
0
0
Japan
Japan
Japan
19:05
Schweden
Schweden
Schweden
-:-
0
0
USA
USA
USA
Snowboard - Finale (F)
19:30
-:-
Shorttrack - 1. Viertelfinale (F)
20:15
-:-
Shorttrack - 2. Viertelfinale (F)
20:17
-:-
Shorttrack - 3. Viertelfinale (F)
20:19
-:-
Shorttrack - 4. Viertelfinale (F)
20:21
-:-
Shorttrack - 1. Viertelfinale (M)
20:29
-:-
Shorttrack - 2. Viertelfinale (M)
20:33
-:-
Shorttrack - 3. Viertelfinale (M)
20:37
-:-
Shorttrack - 4. Viertelfinale (M)
20:41
-:-
Shorttrack - 1. Halbfinale (F)
20:58
-:-
Shorttrack - 2. Halbfinale (F)
21:00
-:-
Shorttrack - 1. Halbfinale (M)
21:05
-:-
Shorttrack - 2. Halbfinale (M)
21:09
-:-
Eishockey - Gruppe C (M)
21:10
Lettland
Lettland
Lettland
-:-
0
0
USA
USA
USA
21:10
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
0
0
Dänemark
Dänemark
Dänemark
Shorttrack - B-Finale (F)
21:26
-:-
Shorttrack - Finale (F)
21:31
-:-
Shorttrack - B-Finale (M)
21:37
-:-
Shorttrack - Finale (M)
21:43
-:-
Olympia live – die Wettbewerbe am 12. Februar 2026

09.05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde (Südkorea – USA, Japan – Schweden, Italien – Schweiz, Kanada – Dänemark)

09.30 Uhr: Skeleton Männer Lauf 1 und 2

10.00 Uhr: Ski Freestyle Buckelpiste Männer (Qualifikation)

10.00 Uhr: Snowboard Snowboardcross Männer (Qualifikation)

11.30 Uhr: Ski Alpin Super-G Frauen - Medaillenentscheidung

12.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde: Schweiz – Frankreich

12.15 Uhr: Ski Freestyle Buckelpiste Männer - Medaillenentscheidung

13.00 Uhr: Langlauf 10 km Freier Stil Frauen - Medaillenentscheidung

13.45 Uhr: Snowboard Snowboardcross Männer - Medaillenentscheidung

14.05 Uhr: Curling Männer Vorrunde (Norwegen – Deutschland, USA – Schweiz, Großbritannien – Schweden)

14.30 Uhr: Eishockey Frauen Vorrunde, Finnland – Kanada

16.30 Uhr: Eisschnelllauf 5.000 Meter Frauen - Medaillenentscheidung

16.40 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde: Tschechien – Kanada

18.30 Uhr: Rodeln Teamstaffel - Medaillenentscheidung

19.05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde (China – Großbritannien, Italien – Südkorea, Dänemark – Japan, Schweden – USA)

19.30 Uhr: Snowboard Halfpipe Frauen - Medaillenentscheidung

20.15 Uhr: Shorttrack 500 Meter Frauen - Medaillenentscheidung

20:15 Uhr: Shorttrack 1.000 Meter Männer - Medaillenentscheidung

21.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde (Deutschland – Dänemark, Lettland – USA)

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

