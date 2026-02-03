Alle News und Ereignisse zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien im Überblick. Vom 6. bis 22. Februar wird in Mailand und Cortina d'Ampezzo um Medaillen gekämpft. Alle Informationen zu Olympia hier. Hier findet ihr alle News und aktuelle Geschehnisse rund um die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien. Vom 6. bis 22. Februar 2026 kämpfen die Olympia-Stars in Mailand und Cortina d’Ampezzo um die Medaillen. Olympia HIER IM LIVESTREAM auf Joyn Die Wettbewerbe finden dabei an mehreren traditionsreichen Wintersportorten statt und bieten eine beeindruckende Kulisse zwischen Alpen, Dolomiten und italienischen Metropolen. ran gibt die wichtigsten Informationen rund um Olympia im Ticker.

+++ 10. Februar, 08:41 Uhr: Heutige Olympia-Höhepunkte +++ Rodeln: Nach dem goldenen Auftakt durch Max Langenhan greifen die deutschen Rodlerinnen im Einsitzer nach Edelmetall. Weltmeisterin Julia Taubitz und Shootingstar Merle Fräbel machen im Cortina Sliding Centre Gold wohl unter sich aus, auch Anna Berreiter will im Kampf um die Medaillen noch mitsprechen. Der dritte Lauf startet um 17.00 Uhr, die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fällt ab 18.34 Uhr. Ski Alpin: Emma Aicher ist nach dem größten Erfolg ihrer Karriere noch nicht satt - und hat zwei Tage nach Abfahrtssilber in der neuen Team-Kombination an der Seite von Kira Weidle-Winkelmann erneut gute Chancen auf eine Medaille. Spezialistin Weidle-Winkelmann legt ab 10.30 Uhr in der Abfahrt vor. Alleskönnerin Aicher fährt ab 14.00 Uhr den Slalom. Das Ziel? "Sich hoffentlich zusammen freuen", sagt Aicher. Biathlon: Der Bronze-Coup in der Mixed-Staffel wurde ausgiebig gefeiert, nun wollen die deutschen Biathleten die Welle weitersurfen - doch die Konkurrenz im ersten Einzelrennen in Antholz ist stark. Neben dem bereits mit einer Medaille dekorierten Philipp Nawrath gehen Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher ab 13.30 Uhr über die 20 km an den Start, Justus Strelow dagegen erhält eine Pause. Skispringen: Für das deutsche Mixed-Team geht es im letzten Wettkampf von der Normalschanze im Predazzo Ski Jumping Stadium um eine Medaille, allerdings ist die Konkurrenz mit Norwegen, Slowenien, Österreich und Japan groß. Bei der WM 2025 war das deutsche Quartett auf Rang vier gelandet, bei Olympia 2022 hatte es nach einer Disqualifikation für Katharina Schmid nur zum neunten Platz gereicht. Der erste Durchgang beginnt um 18.45 Uhr, der zweite zur Primetime um 20 Uhr.

Julia Taubitz führt nach zwei Läufen © AFP/SID/FRANCK FIFE

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 10. Februar, 07:12 Uhr: Per Videocall bei der Geburt dabei +++ Wolfgang Kindl geht für Österreich beim Rodeln an den Start. In zwei Monaten war der Geburtstermin seines kommenden Kindes angesetzt. Die Betonung liegt auf war. Der frühere Weltmeister bekam in der Früh die Mitteilung, dass die Geburt seines zweiten Kindes ansteht. Kindl ließ sich per Videocall durchschalten: "Es war echt sehr überraschend heute in der Früh ein Anruf. Und dann ist es schon losgegangen. Ich bin sehr froh, dass alles gut gegangen ist," so Kindl im "ORF". Seine Frau und das Kind werden die nächste Zeit erstmal im Krankenhaus verbringen.: "Schauen wir, ob es sich ausgeht, dass ich einen kurzen Abstecher machen kann." Am Dienstag steht ein Doppelsitzer-Training mit Kollegen Thomas Steu auf dem Programm, am Mittwoch die Entscheidung, am Donnerstag dann die Teamstaffel. Kindl wurde am Sonntag im Einsitzer Achter.

+++ 9. Februar, 20:40 Uhr: Ukrainer trägt Helm mit Bildern von Kriegsopfern +++ Während des Skeleton-Trainings in Cortina trug der Ukrainer Wladyslaw Heraskewytsch einen Helm mit Kriegsopfern aus seinem Heimatland. Er hatte schon vor den Olympischen Winterspielen angekündigt, die Veranstaltung nutzen zu wollen, um Aufmerksamkeit auf den Krieg in seiner Heimat zu lenken. "Einige von ihnen waren meine Freunde", sagte Heraskewytsch über die Bilder auf seinem Helm. Der Fahnenträger der Eröffnungsfeier erklärte zudem bei "Reuters", dass auf seinem Helm auch zahlreiche in der Ukraine getötete Sportler zu sehen sind, etwa Gewichtheberin Alina Peregudowa, der Boxer Pawlo Ischtschenko und der Eishockeyspieler Oleksij Loginow.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Unklar ist, ob er den Helm auch bei den Skeleton-Wettbewerben tragen darf. Laut Heraskewytsch habe das Internationale Olympische Komitee (IOC) das Ukrainische Olympische Komitee wegen des Helms bereits kontaktiert.

+++ 9. Februar, 15:03 Uhr: Leerdam und Paul grüßen ihre zukünftigen Kinder auf Social Media +++ Jutta Leerdam und ihr Verlobter Jake Paul entfachen die Gerüchteküche bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo mit einem Video auf Social-Media. Darauf richtet sich der 29-Jährige an - und grüßt - ihre zukünftigen Kinder. Paul sagt darin: "Hey, kleine Kinder. Hier sind eure Eltern. Ihr seid noch nicht geboren, aber wir machen ein Video für euch." Jutta Leerdam bei Olympia: Skatefluencerin zwischen Jet und Jagd nach Gold Leerdam selbst scheint davon nicht überzeugt zu sein und sagt nur, dass "sie jetzt noch sehr jung sind." Paul hängt an: "Eure Mutter will Gold holen. Ich habe ihr Blumen besorgt. Mehr können wir nicht tun – wir geben unser Bestes." Paul und Leerdam sind seit 2023 ein Paar und seit 2025 verlobt. Der Influencer ist während der Winterspiele ganz eng dabei und begleitet die Niederländerin zu Trainingseinheiten und Wettkämpfen.

+++ 9. Februar, 11:03 Uhr: Kaputte Medaillen von offizieller Münzprägeanstalt Italiens +++ Mehrere Medaillen sind in den ersten zwei Tagen bei Olympia bereits kaputt gegangen. Hergestellt wurden sie alle vom "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato", der offiziellen Münzprägeanstalt Italiens. Von dem Dilemma der kaputten Medaille betroffen waren bisher unter anderem Abfahrts-Siegerin Breezy Johnson, Langläuferin Ebba Andersson sowie der deutsche Biathlet Justus Strelow. Als Teil der Mixed-Staffel gewann er die Bronze-Medaille, die nun am Steg, der Band und Plakette zusammen hält , gebrochen ist. Auch interessant: Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse am 9. Februar. Und: Olympia: Darum liegt Lindsey Vonn auf der Intensivstation

+++ 9. Februar, 10:45 Uhr: Sind die deutschen Medaillen noch intakt? +++ Noch befinden sich die Olympischen Spiele am Anfang, dennoch gibt es bereits mehrere kaputte Medaillen. Beim deutschen Team ist bislang lediglich Biathlet Justus Strelow betroffen. Das gaben die Medaillengewinner auf einer Pressekonferenz im deutschen Haus bekannt, an der die ran-Reporter Magda Stocker und Philipp Kubießa teilnahmen. Rennrodler Max Langenhahn, der am Sonntag die Goldmedaille erringen konnte, berichtete zum Thema Medaille, er habe diese in der Nacht sicher an einem Kleiderhaken aufbewahrt. Vorher hatte sie aber wohl schon einige Hände durchlaufen: "Das Band sieht ein bisschen Arsch aus. Das liegt aber nicht an der Qualität, sondern daran, dass sie so viel rumgereicht wurde." Die anderen deutschen Medaillen sind wohl bisher in einem guten Zustand. Silbermedaillengewinnerin Emma Aicher sagte, dass ihre Medaille "okay" sei. Sie war allerdings auch sicher gegangen und hatte ihr Edelmetall über Nacht Pressesprecher Ralf Eder gegeben. Ganz nah an der Medaille schlief dagegen Philipp Nawrath. Er bewahrte die Bronze-Medaille neben seinem Bett auf dem Nachtkästchen auf.

+++ 9. Februar, 10:20 Uhr: Stimmen der deutschen Medaillengewinner - "wurde nur rumgeschubst" +++ Olympiasieger Max Langenhahn hatte nach seiner Gold-Fahrt reichlich Stress wie er selber sagte: "Ich wurde glaube ich noch nie so schnell umgezogen. Der Sportdirektor vom Weltverband hat mir mein ganzes Zeug rausgerissen und unsere Team hat mir Sachen angezogen, da wir 60 Sekunden hatten, weil das irgendwie ein bisschen eng getaktet war. Ein bisschen schade, weil man dann gar nicht den Moment genießen kann. Ich wurde nur rumgeschubst, bis ich dann irgendwie auf einmal bei diesem Podium stand." Seinen Erfolg hätte er dabei am liebsten geteilt: "Am Ende ist halt einfach schade, dass nur ich jetzt diese Medaille umhängen habe. Ich glaube, ich lasse mir da was einfallen, das hier jeder ein Teil von dieser Medaille bekommt." Von der Medaillen-Zeremonie begeistert zeigte sich auch Philipp Nawrath, der in der Mixed-Staffel im Biathlon den dritten Platz belegte: "Das hat auf jeden Fall ein besonderes Flair. Ganz oben im Stadion und mit den Bergen drum herum hat schon Eindruck gemacht. Die ganzen Zuschauer waren vor allem noch da. Das war echt mega besonders." Überwältigt zeigte sich auch Emma Aicher. Angesprochen auf ihre letzte Gedanken vor dem Start und was sie eventuell aus der Ruhe bringen könnte blieb sie cool: "Weiß ich nicht. Es gibt sicher etwas, aber das fällt mir jetzt nicht ein oder ich habe es noch nicht rausgefunden."

+++ 8. Februar, 20:20 Uhr: Aicher mit Weidle-Winkelmann im Teamwettbewerb +++ Zwei Tage nach ihrem Abfahrtssilber fährt Skirennläuferin Emma Aicher auch im olympischen Teamwettbewerb der Frauen um die Medaillen. Der Deutsche Skiverband nominierte die 22-Jährige für das Rennen am Dienstag. Aicher kommt im Slalom (14.00 Uhr) zum Einsatz, die Abfahrt (10.30 Uhr) bestreitet Kira Weidle-Winkelmann, die am Sonntag in Cortina d'Ampezzo Platz neun belegte. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit war Aicher eine Option für beide Wettbewerbe. Im Slalom bekam sie den Vorzug vor Lena Dürr, die vor den Olympischen Winterspielen in Norditalien nicht in der Form früherer Tage war. Bei der WM 2025 waren Aicher und Dürr auf Platz 17 gelandet, dabei hatte Aicher die zweitbeste Zeit in der Abfahrt hingelegt.

+++ 8. Februar, 15:45 Uhr: Erste Olympia-Medaille schon kaputt +++ Am Samstag gewann die Schwedin Ebba Andersson Silber im Skiathlon, doch ihre Medaille ist bereits kaputt. Nur ein paar Minuten nach der Siegerehrung hatte die Medaille bereits kein Band mehr. Gänzlich die Schuld auf das Material schieben konnte die 28-Jährige dabei aber nicht. Zusammen mit Olympiasiegerin Frida Karlsson war Andersson auf dem Weg zu ihrer Familie, die auf der Tribüne saß. "Sie legte ein hohes Tempo vor, ich versuchte aufzuholen – und mitten in diesem Sprint zerbrach die Medaille in zwei Teile im Schnee", sagte Andersson im Gespräch mit der schwedischen Zeitung "Expressen". So sei es eine "typische" Aktion gewesen. Medaillenspiegel der Olympischen Spiele Schon bei den Interviews im Anschluss hatte die Sportlerin ihre Medaille nicht mehr dabei, stattdessen befand sie sich bei einer Betreuerin. "Sie wird nach einer Möglichkeit suchen, sie zu reparieren. Der Veranstalter muss einen Plan B haben. Es muss möglich sein, das zu regeln", so die Schwedin. Ein Einzelteil der Medaille blieb sogar im Schnee liegen – das kleine Stäbchen, das das Edelmetall in der Halterung hält, ging ob der Freude über den Erfolg verloren. "Ich weiß nicht, ob die Medaille dafür gemacht ist, um sie sich um den Hals zu hängen, wenn man die Hälfte der Zielgeraden entlang rennt – zumindest nicht in Frida Karlssons Tempo", so Andersson.

+++ 8. Februar, 11:35 Uhr: Krankenhaus! Deutsche Olympia-Legende gestürzt +++ Unschöner Tag für Georg Hackl. Die deutsche Rodel-Legende muss nach einem Unfall bei den Olympischen Spielen ins Krankenhaus, das berichtet die "Bild". Am Sonntag stürzte der 59-Jährige am Eiskanal in Cortina d'Ampezzo. "Ich wollte mir das Training meiner Rodler anschauen. Ich bin auf einen Weg gegangen und ein wenig hochgeklettert, um auf die Bahn zu gucken. Das ist ja mein Job. Dummerweise ist unter mir etwas weggebrochen und ich bin aus 1,80 Meter auch auf den Kopf gefallen. Ich habe mir mindestens die Schulter ausgerenkt, jetzt muss ich ins Krankenhaus", wird Hackl zitiert. Ob der Ex-Sportler, der inzwischen als Trainer der Österreicher arbeitet, den abschließenden beiden Läufen am Sonntagabend beiwohnen kann, ist noch unklar. Nach den ersten beiden Durchgängen liegt der Deutsche Max Langenhan auf Gold-Kurs – gefolgt vom Österreicher Jonas Müller, der 16 Hundertstelsekunden hinter ihm rangiert. Olympia 2026 heute live - der Zeitplan: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream

+++ 7. Februar, 17:33 Uhr: Riesiger Zoff um niederländische "Eis-Diva"+++ Der Zoff um Jutta Leerdam spitzt sich immer weiter zu. Die niederländische Eisschnelllauf-Queen verweigerte vor ihrem olympischen 1000-Meter-Rennen am Montag zunächst alle Gespräche mit der Presse. Der niederländische Sportjournalistenverband legte offiziell Protest ein und Generalsekretär Gerard Den Elt zeigte sich sauer und empört. "Das ist unangemessen, inakzeptabel, eines Teams unwürdig und zeugt von wenig Respekt vor den niederländischen Medien und insbesondere der Öffentlichkeit", schäumte er vor Wut. Der Sportjournalistenverband kündigte sogar eine formelle Beschwerde beim Chef de Mission an. Zeitplan der Olympischen Spiele Auch das niederländische Olympische Komitee macht ordentlich Dampf und fordert die Athletin auf, noch am Samstag mit der Presse zu sprechen, stellte aber auch klar, dass Spitzensportler das Recht haben, selbst zu entscheiden, ob sie mit den Medien sprechen wollen. Rein formal ist die 27-Jährige also im Recht. Doch warum eigentlich all das Drama? Auslöser des Ärgers war Leerdams "abgehobene" Anreise. Die Freundin von Influencer und Boxer Jake Paul jettete im Privatflieger nach Italien, während das restliche Team gemeinsam per Flugzeug angereist ist. Dies kam in ihrer Heimat gar nicht gut an. "Sie lebt wie eine Millionärin mit Privatjets und allem Drum und Dran. Ich finde ihr Verhalten entsetzlich, wie das einer Diva. Absolut lächerlich. Als Trainer hätte ich das nicht toleriert", echauffierte sich Ex-Journalist und TV-Kommentator Johan Derksen. Das enorme negative Echo hat Leerdam dazu veranlasst, sämtliche Interviews zu verweigern. Laut Angaben vom niederländischen Olympische Komitee plant die Athletin aber, nach ihrer Trainingseinheit am Nachmittag doch noch der Presse zur Verfügung zu stehen.

+++ 7. Februar, 14:35 Uhr: Irres Pech für belgischen Fahnenträger +++ Wer sich auf die Bahn verlässt, der ist manchmal auch verlassen. Diese bittere Erfahrung musste der Belgier Maximilien Drion machen. Der 28-Jährige sollte im Rahmen der Eröffnungsfeier eigentlich seinen ganz großen Auftritt erleben, indem er als Fahnenträger mit der belgischen Mannschaft einläuft. Eine Ehre, von der die meisten Sportler nur träumen könnten. Für Drion hat sich der Traum aber schon vor der Zeremonie zum Alptraum entwickelt. Der Skibergsteiger kam aufgrund von Problemen bei den Zugverbindungen gar nicht erst in Mailand an. "Maximilien sollte mit dem Zug aus der Schweiz ankommen, um an der Eröffnungsfeier teilnehmen und morgen zurückreisen. Aufgrund von Problemen mit den Zugverbindungen kann er trotz verschiedener Alternativen nicht rechtzeitig erscheinen", begründete das belgische Team auf Instagram das Fehlen des Fahnenträgers. Drion machte sich wieder auf den Weg nach Hause, da sein Wettkampf erst am 19. Februar steigt und wünschte Hanne Desmet viel Glück, die durch den Ausfall ihres Kollegen als alleinige Fahnenträgerin fungierte. Bleibt für den Unglücksraben zu hoffen, dass die Olympischen Spiele für ihn besser aufhören als sie angefangen haben. Der zweimalige Vize-Weltmeister gehört zu den Favoriten im Skibergsteigen.

+++ 7. Februar, 12:40 Uhr: Taylor Swift richtet bewegende Botschaft an Olympia-Athleten Während der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele hatte US-Star Taylor Swift einen Gastauftritt und richtete eine bewegende Botschaft an die Athleten. "Ich wollte mich einfach nur bedanken!", sagte der Popstar in einem vorab aufgezeichneten Video und richtete anerkennende Worte an die Athleten, die in den kommenden Tagen in Italien um die Medaillen kämpfen und ihren Olympia-Traum verwirklichen wollen. "Es ist wirklich inspirierend, eure Geschichten zu erfahren und zu sehen, was ihr alles geopfert habt, eure Entschlossenheit, eure harte Arbeit, eure Leidenschaft und alles, was euch an diesen Punkt gebracht hat", so die 36-Jährige. Swift gab den Athleten abschließend noch die besten Wünsche mit auf den Weg. "Ich hoffe einfach, dass ihr wundervolle Olympische Spiele habt. Ich wünsche euch viel Glück und hoffe, dass dies eine Erfahrung ist, die ihr für den Rest eures Lebens in Erinnerung behalten werdet", so ihre rührende Message.

+++ 7. Februar, 11:20 Uhr: Besetzung der deutsche Biathlon-Mixed-Staffel fix +++ Der deutsche Vierer für die erste olympische Entscheidung im Biathlon ist. In der Mixed-Staffel (Sonntag, ab 14:50 Uhr im LIVETICKER) werden Vanessa Voigt, Franziska Preuß, Justus Strelow und Philipp Nawrath an den Start gehen. Die deutschen Skijäger haben durchaus Medaillen-Chancen, wenngleich insbesondere das französische Team und tendenziell auch Norwegen und Schweden höher eingeschätzt werden. Während die Nominierungen von Voigt, Preuß und Nawrath frühzeitig klar gewesen sein sollen, erklärte die "Bild" kürzlich noch Philipp Horn als Favoriten für die vierte Position. Nun steht aber fest, dass etwas überraschend Justus Strelow an seiner Stelle antreten darf. Strelow gilt als sehr schießstarker Athlet, während Horn in den vergangenen Wochen krankheitsbedingt kürzer treten musste. Neben Horn bleiben auch Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Lucas Fratzscher und David Zobel zunächst ohne Einsatz. Am Dienstag und Mittwoch werden einige der genannten Olympia-Fahrer ihre erste Chance erhalten.