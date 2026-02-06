- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele live auf Joyn

Eishockey bei Olympia 2026 live: Turnier der Männer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 10.02.2026
  • 09:24 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Eishockey-Wettbewerben der Männer bei Olympia.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

Das Eishockey-Turnier der Männer beginnt am 11. Februar mit der Partie zwischen der Slowakei und Finnland. Deutschland wird einen Tag später erstmals antreten, wenn es um 21:10 Uhr gegen Dänemark gehen wird.

Seit 1924 ist das Herren-Turnier im Eishockey offiziell Teil der olympischen Spiele. Bei den Sommerspielen 1920 wurde bereits ein Demonstrationswettbewerb ausgetragen, der später vom IOC offiziell als Olympiaturnier anerkannt wurde.

- Anzeige -
- Anzeige -
imago images 1072095473

Die Olympischen Winterspiele live und kostenlos auf Joyn.

Im Eurosport-Stream auf Joyn seht ihr Olympia vom 06. bis 22. Februar 2026 live.

- Anzeige -

Das besondere im Eishockey in diesem Jahr ist die Teilnahme der NHL-Stars. So wird für Deutschland unteranderem auch Leon Draisaitl seine ersten Olympischen Spiele bestreiten. Bei seinem Debüt wird ihm sofort die Ehre des Fahnenträgers bei der Eröffnungsfeier im San Siro in Mailand zuteil.

ran gibt euch alle weiteren Informationen zum Eishockey-Turnier der Herren bei Olympia 2026.

- Anzeige -

Olympia 2026: Wann findet das Eishockey-Turnier der Herren in Italien statt?

Das Eishockey-Turnier der Männer wird am 11. Februar von der Slowakei gegen Titelverteidiger Finnland gestartet. Das Finale wird elf Tage später am 22. Februar ausgetragen werden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Eishockey-Spielplan bei Olympia: Wann spielt Deutschland?

  • 12. Februar, 21:10 Uhr: Deutschland vs. Dänemark
  • 14.Februar, 12:10 Uhr: Deutschland vs. Lettland
  • 15. Februar, 21:10 Uhr: USA vs. Deutschland

Deutschland spielt bei Olympia in Gruppe C und trifft  auf die USA, Lettland und Dänemark. Unser Nachbarland ist auch der Auftaktgegner am Donnerstag, 12. Februar. Alle Spiele finden in Mailand statt - entweder in der Arena Milano oder im Milano Ice Park.

Olympia 2026 live: Laufen die Eishockey-Spiele im Free-TV?

Ja, alle deutschen Spiele werden vom ARD oder dem ZDF live übertragen.

- Anzeige -

Olympisches Eishockey-Turnier kostenlos auf Joyn sehen

Ja, ausgewählte Spiele sowie alle Spiele mit deutscher Beteiligung könnt ihr live und kostenlos auf Joyn verfolgen.

- Anzeige -

Olympia live: Gibt's einen Ticker zu den Eishockey-Spielen?

Ja, die Eishockeyspiele werden im Liveticker auf ran.de verfolgt.

- Anzeige -

Eishockey bei Olympia: Wie funktioniert der Modus?

Die qualifizierten Teams werden auf drei Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. In der Vorrunde spielt innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden. Danach gibt es eine neue Setzliste mit allen zwölf Teams, basierend auf den Ergebnissen der Vorrunde. Die drei Gruppenersten sowie der beste Gruppenzweite sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Die restlichen acht Teams spielen in einer Quali-Runde die letzten vier Startplätze für das Viertelfinale aus.

Dabei trifft das an Position 5 gesetzte Team auf den Zwölftplatzierten, der Sechste auf den Elften usw.

- Anzeige -

Diese Teams nehmen am olympischen Eishockey-Turnier teil:

Gruppe A:

  • Frankreich
  • Kanada
  • Schweiz
  • Tschechien

Gruppe B:

  • Finnland
  • Italien
  • Schweden
  • Slowakei

Gruppe C:

  • Dänemark
  • Deutschland
  • Lettland
  • USA
- Anzeige -
Ski Langlauf - Qualifikation (F)
09:15
:
Beendet
1L. Svahn3:36.21m
Ski Langlauf - Qualifikation (M)
09:55
:
Beendet
1J. Klæbo3:07.37m
Ski Alpin - Entscheidung (F)
10:30
:
Live
1Johnson/Shiffr.1:36.59m
Shorttrack - 1. Vorlauf (F)
10:30
:
Beendet
1X. Velzeboer42.417s
Shorttrack - 2. Vorlauf (F)
10:32
:
Beendet
1C. Sarault42.264s
Shorttrack - 3. Vorlauf (F)
10:34
:
Beendet
1X. Wang43.246s
Shorttrack - 4. Vorlauf (F)
10:36
:
Beendet
1M. Velzeboer42.598s
Shorttrack - 5. Vorlauf (F)
10:38
:
Beendet
1K. Santos-Griswold42.767s
Shorttrack - 6. Vorlauf (F)
10:40
:
Beendet
1H. Desmet43.182s
Shorttrack - 7. Vorlauf (F)
10:42
:
Beendet
1K. Boutin42.692s
Shorttrack - 8. Vorlauf (F)
10:44
:
Beendet
1S. Poutsma42.629s
Shorttrack - 1. Vorlauf (M)
11:10
:
Beendet
1P. Sighel1:25.740m
Shorttrack - 2. Vorlauf (M)
11:14
:
Beendet
1L. Spechenhauser1:25.422m
Ski Freestyle - 1. Qualifikation (M)
11:15
:
Live
Shorttrack - 3. Vorlauf (M)
11:18
:
Beendet
1S. Liu1:26.814m
Shorttrack - 4. Vorlauf (M)
11:22
:
Beendet
1K. Yoshinaga1:25.944m
Shorttrack - 5. Vorlauf (M)
11:26
:
Beendet
1W. Dandjinou1:24.672m
Shorttrack - 6. Vorlauf (M)
11:30
:
Beendet
1F. Roussel1:23.828m
Shorttrack - 7. Vorlauf (M)
11:34
:
Beendet
Shorttrack - 8. Vorlauf (M)
11:38
-:-
Ski Langlauf - 1. Viertelfinale (F)
11:45
-:-
Ski Langlauf - 2. Viertelfinale (F)
11:50
-:-
Ski Langlauf - 3. Viertelfinale (F)
11:55
-:-
Shorttrack - 1. Viertelfinale (X)
11:59
-:-
Ski Langlauf - 4. Viertelfinale (F)
12:00
-:-
Shorttrack - 2. Viertelfinale (X)
12:05
-:-
Ski Langlauf - 5. Viertelfinale (F)
12:05
-:-
Eishockey - Gruppe B (F)
12:10
Japan
Japan
Japan
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
Shorttrack - 3. Viertelfinale (X)
12:11
-:-
Ski Langlauf - 1. Viertelfinale (M)
12:20
-:-
Shorttrack - 1. Halbfinale (X)
12:23
-:-
Ski Langlauf - 2. Viertelfinale (M)
12:27
-:-
Shorttrack - 2. Halbfinale (X)
12:29
-:-
Ski Freestyle - Finale (M)
12:30
-:-
Ski Langlauf - 3. Viertelfinale (M)
12:34
-:-
Ski Langlauf - 4. Viertelfinale (M)
12:41
-:-
Ski Langlauf - 1. Halbfinale (F)
12:45
-:-
Shorttrack - B-Finale (X)
12:48
-:-
Ski Langlauf - 5. Viertelfinale (M)
12:48
-:-
Ski Langlauf - 2. Halbfinale (F)
12:50
-:-
Shorttrack - Finale (X)
12:56
-:-
Ski Langlauf - 1. Halbfinale (M)
12:57
-:-
Ski Langlauf - 2. Halbfinale (M)
13:02
-:-
Ski Langlauf - Finale (F)
13:13
-:-
Ski Langlauf - Finale (M)
13:25
-:-
Biathlon - Entscheidung (M)
13:30
-:-
Curling - 3. Platz (X)
14:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
Ski Freestyle - 1. Qualifikation (F)
14:15
-:-
Eishockey - Gruppe B (F)
16:40
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Rodeln - 3. Lauf (F)
17:00
-:-
Curling - Finale (X)
18:05
Schweden
Schweden
Schweden
-:-
0
0
USA
USA
USA
Eiskunstlauf - Kurzprogramm (M)
18:30
-:-
Rodeln - Entscheidung (F)
18:41
-:-
Skispringen - Entscheidung (X)
18:45
-:-
Eishockey - Gruppe A (F)
20:10
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
USA
USA
USA
21:10
Finnland
Finnland
Finnland
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz

Eishockey bei Olympia 2026: Wer ist Titelverteidiger?

Als Titelverteidiger geht Finnland in das Turnier. Sie konnten sich im Finale 2022 in Peking gegen die IOC-Auswahl der russischen Athleten durchsetzen. Dritter beim Turnier in China wurde die Slowakei.

Auch interessant: Olympia 2026 heute live: Termine, Übertragungen im TV, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und - alle Infos

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Leerdam
News

Leerdam polarisiert: Zwischen Privatjet und Gold-Fahrt

  • 10.02.2026
  • 11:11 Uhr
Emma Aicher mit der deutschen Fahne
News

Olympia JETZT LIVE: DSV darf hoffen - nächste Medaille?

  • 10.02.2026
  • 11:08 Uhr
imago images 1072347199Update
News

Olympia heute: Doppelte Gold-Chance für Deutschland!

  • 10.02.2026
  • 11:01 Uhr
260208 Lindsey Vonn of USA crashes while competing in women s alpine skiing downhill during day 2 of the 2026 Winter Olympics on February 8, 2026 in Cortina. Photo: Joel Marklund BILDBYRAN kod JM J...
News

Deutsche Ski-Ikone über Vonn: "Hätte es nicht anders gemacht"

  • 10.02.2026
  • 10:32 Uhr
Lindsey Vonn im Helikopter
News

Vonn mit emotionalem Post: Ski-Superstar verrät genaue Diagnose

  • 10.02.2026
  • 10:26 Uhr
Vonn
News

Lindsey Vonn erhält Unterstützung von Sport-Stars

  • 10.02.2026
  • 10:25 Uhr
RAIMUND Philipp Team GER Olympiasieger Ski Springen der Maenner in Predazzo Olympics - Olympische Winterspiele 2026 Mailand - Cortina 06 - 22 Februar 2026 in Italien am 09.02.2026 in Predazzo *** R...
News

Skisprung-Olympiasieger Raimund litt an Höhenangst

  • 10.02.2026
  • 10:24 Uhr
Vonn
News

Die unglaubliche Krankenakte von Lindsey Vonn

  • 10.02.2026
  • 10:13 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 10.02.2026
  • 09:23 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen heute live: Mixed Team von der Normalschanze -  Übertragungen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • 10.02.2026
  • 09:22 Uhr