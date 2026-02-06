Olympia JETZT LIVE: Gute Chancen! Holt Emma Aicher die nächste Medaille? Der Tag im Liveticker

Ski Alpin (F): Keine Veränderungen mehr Mittlerweile sind 23 von 28 Teams mit der Abfahrt durch und es kommen nur noch Fahrerinnen, die nicht vorne reinfahren dürften. Es wird also dabei bleiben, dass die USA mit Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin der Favorit auf Golf in der Team-Kombination sind. Ariane Rädler und Katharina Huber liegen nur sechs Hundertstel zurück, dann folgen Laura Pirovano und Martina Peterlini aus Italien. Das DSV-Duo aus Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher hat mit 0,74 Sekunden Rückstand auf die Spitze das Podium noch voll im Visier.

Ski Freestyle (M): Moguls-Qualifikation Soeben ist bei den Freestylern die Qualifikation im Moguls-Wettbewerb gestartet. 30 Athleten sind am Start und kämpfen um die ersten zehn Plätze, die ins A-Finale einziehen. Athleten aus Deutschland und der Schweiz sind hier nicht vertreten.

Ski Alpin (F): Bei der Schweiz ist der Wurm drin Jasmine Flury muss beim Sprung in den Tofana-Schuss heftig mit den Armen rudern und hat auch beim nächsten Sprung mit dem Luftstand zu kämpfen. Die Schweizerin verkauft sich teuer, doch ihr ist das fehlende Selbstbewusstsein anzumerken und sie hat sichtlich mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen. Flury kommt mit über anderthalb Sekunden als Elfte ins Ziel. Corinne Suter muss nun für die zweitbeste Slalom-Fahrerin der Saison vorlegen. Die Schweizerin verpasst einen Schwung aber völlig und braucht danach mehrere Tore, um wieder auf die Ideallinie zu kommen. Das kostet viel Tempo und sie reiht sich knapp vor Flury ein. Damit haben die Schweizer-Slalom-Asse schon einen beträchtlichen Rückstand.

Ski Alpin (F): USA dank Johnson auf Goldkurs Das ist einfach stark! Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson bleibt trotz schlechter werdender Sichtverhältnisse voll im Flow und zaubert auch in dieser Kombi eine neue Bestzeit in den Schnee! Zwar liegt das Team USA nur sechs Hundertstel vor Österreich, doch im zweiten Durchgang geht dann keine Geringere als Slalom-Queen Mikaela Shiffrin an den Start. Das riecht nach dem nächsten Alpin-Gold für die Vereinigten Staaten.

Ski Alpin (F): Weidle-Winkelmann hält DSV-Chancen offen Österreichs Cornelia Hütter lässt wirklich alles auf der Piste, doch sie kommt nicht an die Bestzeit ihrer Landsfrau heran und kommt auf Platz vier ins Ziel. Dann kommt Kira Weidle-Winkelmann für Deutschland! Die 29-Jährige beginnt mutig und zeigt gute Sprünge im oberen Teil. Sie sucht eine direkte Linie, rutscht dann aber in den schwierigen Kurven zwei Schwünge an. Der Rückstand wird größer und im Ziel ist sie 68 Hundertstel hinter der Bestzeit. Damit kann Weidle-Winkelmann noch einigermaßen zufrieden sein, denn das kann Emma Aicher aufholen.

Shorttrack (F): Keine Überraschung in den Vorläufen Die Vorläufe über 500 Meter sind im Shorttrack mittlerweile absolviert. Dabei hat es keine größeren Überraschungen gegeben und alle Favoritinnen um Weltmeisterin Xandra Velzeboer aus den Niederlanden, Peking-Olympiasiegerin Arianna Fontana aus Italien und die kanadische Weltrekordlerin Kim Boutin sind weiter gezogen.

Ski Alpin (F): Goggia scheidet aus! Das ist bitter für die Gastgeber! Das italienische Topduo wird nicht in den Medaillenkampf eingreifen können, da Sofia Goggia in ihrer Abfahrt nach einem Innenskifehler stürzt und ausscheidet! Passiert ist der Italienerin zum Glück offenbar nichts.

Ski Alpin (F): Österreich bleibt vorne Laura Pirovano war schon Sechste in der Abfahrt und pulverisiert oben gleich mal die Bestzeit von Rädler. Danach muss sie einmal ein wenig querstellen und büßt wieder ein paar Zehntel ein. Die Italienerin ist mit Selbstvertrauen unterwegs und hält den Ski gut auf Zug. Im Ziel bleibt sie dennoch knapp hinter der Bestzeit von Rädler, die da schon ordentlich was vorgelegt hat. Auch Jacky Wiles kann die Bestzeit dann nicht knacken. Die US-Amerikanerin springt weit und hat beim Landen ein wenig Probleme. Wiles trifft die Schwünge im technischen Teil nicht perfekt, probiert aber dennoch immer wieder in Hocke zu gehen. Unten holt sie noch einiges an Zeit auf und muss sich mit Zwischenplatz drei zufriedengeben.

Ski Alpin (F): Erste Schweizer Duos ohne Chance Die ersten beiden Teams der Schweiz werden im Kampf um die Medaillen keine Rolle spielen. Janine Schmitt und Delia Durrer geben ihren Partnerinnen schon rund zwei Sekunden auf die derzeit führende Ariane Rädler mit.

Ski Alpin (F): Rädler legt stark vor Nachdem die Französin Romane Miradoli und Nina Ortlieb aus Österreich noch nicht völlig überzeugen konnten, haut deren Landsfrau Ariane Rädler früh einen raus. Die weiten Sprünge im oberen Teil bereiten ihr keine Probleme und die Öterreicherin fährt die technischen Kurven mehr auf Zug. Rädler leistet sich kaum Fehler und setzt nun die erste Richtmarke für die Konkurrenz. Die ÖSV-Athletin ist noch einmal sieben Zehntel schneller als Miradoli.

Shorttrack (F): Vorläufe über 500 Meter Im Shorttrack stehen nun die Vorläufe über 500 Meter an. In acht Läufen mit je vier Athletinnen qualifizieren sich je die ersten beiden Damen für das Viertelfinale und dazu kommen noch die vier Zeitschnellsten. Athletinnen aus Deutschland und der Schweiz sind nicht vertreten.

Ski Alpin (F): Die Favoritinnen Von den vier Teams der Gastgebernation darf sich vor allem Italien 1 (Startnummer 9) Chancen auf das Podium ausrechnen. Sofia Goggia durfte in der Abfahrt schon über Bronze jubeln und schickt mit Lara Della Mea eine gute Slalom-Fahrerin ins Rennen. Die USA hat trotz der verletzungsbedingten Abwesenheit von Lindsey Vonn gleich zwei Teams, die zu den Top-Kandidatinnen zählen: Zum einen Team USA 2 (8) bestehend aus Jacky Wiles, die in der Spezial-Abfahrt knapp an einer Medaille vorbeischrammte und Paula Moltzan, die zu den besten Slalom-Fahrerinnen der Welt gehört. Doch die besten Aktien auf die Goldmedaille besitzt USA 1 (14). Die frisch gebackene Olympiasiegerin Breezy Johnson und die zweimalige Goldmedaillen-Gewinnerin Mikaela Shiffrin sind auch die amtierenden Weltmeisterinnen in der noch jungen Disziplin. Das Duo Hütter/Truppe für Österreich 1 (11) wird im Kampf um das Podium ebenfalls ein Wörtchen mitreden. Und zuletzt sind auch beim einzigen deutschen Team (13) alle Voraussetzungen für ein Top-Ergebnis gegeben.

Ski Alpin (F): DSV setzt auch Aicher und Weidle-Winkelmann Das deutsche Trainerteam stand bei der Nominierung für die Team-Kombination vor keiner einfachen Entscheidung: Nach der Silbermedaille von Emma Aicher in der Abfahrt mussten die Verantwortlichen überlegen, ob sie die derzeit beste deutsche Fahrerin im ersten oder im zweiten Teil des Rennens aufstellen. Die 22-jährige Allrounderin stand nämlich auch im Slalom in diesem Winter schon dreimal auf dem Podium und Lena Dürr schwächelte zuletzt in ihrer Disziplin. Die Entscheidung viel zugunsten von Abfahrerin Kira Weidle-Winkelmann, die sich am Samstag zwar mit Rang neun begnügen musste, in dieser Saison aber schon zwei zweite Plätze einfahren konnte. Aicher folgt deshalb dann später erst im Slalom.

Ski Alpin (F): Premiere für die Team-Kombination Für die alpinen Frauen steht heute der zweite Wettkampf bei den Olympischen Spielen an. Um 10:30 Uhr beginnt die Team-Kombination mit der Abfahrt, bevor der Slalom den Wettbewerb dann um 14 Uhr beschließt. Die Team-Kombination ist bei diesen Spielen zum ersten Mal olympisch und funktioniert folgendermaßen: Die Fahrerinnen treten gemeinsam in Zweierteams an. Eine Abfahrerin und eine Slalom-Spezialistin kämpfen gemeinsam um die Medaillen. Dabei wird zuerst die Abfahrt auf der Tofana ausgetragen. Die Zeitabstände werden dann später in den Slalom mitgenommen, wo dann der zweite Durchgang in umgekehrter Reihenfolge der Ergebnisse ausgetragen wird. Am Ende werden beide Zeiten aufaddiert und das schnellste Team gewinnt.

Ski-Langlauf (M): Starke Schweizer bei Klæbo-Sieg Das Trio aus der Schweiz hat in der Qualifikation ordentlich abgeliefert. Noe Näff, Valerio Grond und Janik Riebli haben sich auf den Rängen 6, 8 und 12 souverän für das Viertelfinale qualifiziert. Schnellster war derweil einmal mehr Dominator Johannes Høsflot Klæbo, der ebenso wie seine norwegischen Teamkollegen Amundsen, Vike und Valnes später um die Medaillen sprintet.

Ski-Langlauf (M): Brugger schafft es nicht Im Gegensatz zu Jan Stölben hat Janosch Brugger keine Chance aufs Finale der Top 30. Die Zeit des zweiten Deutschen reicht nur zu Platz 35. Auch Österreichs Benjamin Moser hat das Finale mittlerweile sicher verpasst.

Ski-Langlauf (M): Stölben gut dabei Jan Stölben zeigt als erster DSV-Athlet eine solide Quali und liegt aktuell auf dem elften Rang. Da das Feld hinten raus immer schwächer wird, sollte das locker für das Finale reichen. Österreichs Benjamin Moser hingegen rangiert nur auf Platz 30 und dürfte noch frausfallen.

Ski-Langlauf (M): Klæbo lässt die Muskeln spielen Johannes Høsflot Klæbo liefert dann mal wieder eine Machtdemonstration ab und nimmt dem führenden Ben Ogden scheinbar mühelos nochmal zweieinhalb Sekunden ab. Der Norweger lässt hier gar keine Zweifel aufkommen, dass er der Mann ist, den es zu schlagen gilt.

Ski-Langlauf (M): Ogden haut einen raus Ben Ogden untermauert seine starke Sprintform auch hier bei Olympia und nimmt Amundsen nochmal vier Sekunden ab. Auch der Tscheche Jiri Tuz kommt überraschend gut durch und platziert sich noch vor dem Norweger. Noe Näff aus der Schweiz lässt ebenfalls aufhorchen und checkt noch vor seinem Teamkollegen Riebli ein.

Ski-Langlauf (M): Amundsen setzt gleich eine Duftmarke Mit Harald Østberg Amundsen ist gleich mit der Startnummer zwei ein heißer Medaillenkandidat unterwegs und brennt sofort eine Topzeit in den Schnee, an der sich der Rest des Feldes nun messen darf. Stark legt auch Janik Riebli los. Der Schweizer checkt nur kurz hinter dem Norweger ein und ist sicher im Finale dabei.

Ski-Langlauf (M): Schweiz und Deutschland hoffen Für die deutschen Langläufer geht in diesem Winter bislang überhaupt nichts zusammen. Jan Stölben ließ zwar zuletzt mit einem sechsten Platz im Klassik-Sprint aufhorchen, konnte das aber anschließend nicht bestätigen. Für ihn und Janosch Brugger wären das Erreichen der Top 30 hier schon ein Erfolg. Die Schweizer Valerio Grond und Janik Riebli haben derweil in diesem Winter schon den einen oder anderen ordentlichen Sprint gezeigt und rechnen sich etwas aus. Zudem startet Noe Näff für die Schweiz.

Ski-Langlauf (M): Alle gegen Klæbo Gleich steht dann auch bei den Männern die Sprint-Qualifikation an. Während bei den Frauen bestimmt zehn Athletinnen um Gold kämpfen, steht der Olympiasieger hier eigentlich schon fest. Der Norweger Johannes Høsflot Klæbo dominiert den Sprintweltcup seit Jahren nach Belieben und hat alle drei Klassik-Sprints dieser Saison gewonnen. Zum Olympia-Auftakt setzte Klæbo sich hier auch schon im Skiathlon durch. Konkurrenz muss der 29-Jährige vor allem aus dem eigenen Lager fürchten, denn unter den besten Sechs des Sprintweltcup finden sich gleich fünf Norweger. Außerhalb davon können am ehesten der US-Amerikaner Ben Ogden und Federico Pellegrino für Furore sorgen.

Ski-Langlauf (F): Trios aus Deutschland und der Schweiz im Finale Mittlerweile ist es amtlich: Sowohl Deutschland als auch die Schweiz haben drei Athletinnen unter die Top 30 der Sprint-Qualifikation gebracht, die damit im Viertelfinale ab 11:45 Uhr dabei sind. Hinter dem schwedischen Toptrio Svahn, Sundling und Hagström hat sich die Schweizerin Nadine Fähndrich als Fünfte souverän qualifiziert. Ihre Teamkolleginnen Anja Weber und Lea Fischer kamen auf den Rängen 23 und 29 durch. Beste Deutsche war Laura Gimmler auf Rang 17. Sofie Krehl kam auf Platz 21, Coletta Rydzek auf 24 durch.

Ski-Langlauf (F): Sauerbrey ohne Chance Drei DSV-Läuferinnen sind wahrscheinlich im Finale dabei, eine ganz sicher nicht. Katherine Sauerbrey liegt nach ihrem Lauf nur auf Rang 39 und ist damit schon sicher raus, Für Gimmler, Rydzek und Krehl steigen die Chancen derweil minütlich, da immer mehr Läuferinnen einchecken und alle drei noch immer in den Top 24 liegen.

Ski-Langlauf (F): Es wird gezittert Während sämtliche Favoritinnen in der Quali überzeugend durchkommen, müssen einige Athletinnen aus Deutschland und der Schweiz um ihren Platz im Finale zittern. Laura Gimmler und Sofie Krehl dürften es schaffen, Coletta Rydzek auf Rang 24 muss bangen. Die Schweizerin Lea Fischer lebt auf Platz 29 auch gefährlich, während Alina Meier (31) bereits raus ist.

Ski-Langlauf (F): Gimmler und Rydzek solide Laura Gimmler und Coletta Rydzek verausgaben sich in der Quali offenbar noch nicht ganz und checken ungefähr zehn Sekunden hinter der führenden Svahn ein. Auf der sehr anspruchsvollen Olympiastrecke ist das völlig im Rahmen und sollte zum Weiterkommen reichen. Sofie Krehl schiebt sich noch wischen die beiden und darf auch aufs Finale hoffen.

Ski-Langlauf (F): Qualifikation im Gange In der Sprint-Quali startet alle 15 Sekunden eine Athletin. jede läuft ihr eigenes Rennen und es geht nur um die Zeit. Die besten 30 qualifizieren sich für das Finale. Gleich zu Beginn sind einige große Namen dabei und Linn Svahn aus Schweden setzt gleich eine starke Bestzeit, die andere Mitfavoritinnen wie Jasmi Joensuu aus Finnland und die Schweizerin Nadine Fähndrich nicht knacken können. Beide dürften aber auch gut genug gewesen sein, um sicher ins Finale zu kommen.

Rennrodeln (F): Italien-Duo dominiert das letzte Training Am Morgen fanden bereits die letzten beiden Trainingsläufe der Rennrodlerinnen im Doppelsitzer statt. Dabei machte das italienische Duo aus Andrea Vötter und Marion Oberhofer die beste Figur und lieferte in beiden Durchgängen die Bestzeit ab. Das deutsche Duo Eitberger/Matschina war zunächst nicht so stark unterwegs wie gestern, wurde aber im letzten Training dann nochmal Dritter. Morgen geht es dann um die Medaillen.

Ski-Langlauf (F): Klassik-Sprint Um 9:15 Uhr geht es für die schnellen Langläuferinnen in die Qualifikation des Sprints in der klassischen Technik. 89 Athletinnen kämpfen um einen Platz unter den besten 30 und die Chance auf Edelmetall. Im DSV-Team haben Laura Gimmler und Coletta Rydzek die besten Chancen auf ein gutes Resultat. Auch Sofie Krehl und Katherine Sauerbrey wollen in die Top 30. Die Schweiz setzt vor allem auf Sprint-Expertin Nadine Fähndrich. Favorisiert sind vor allem die starken Schwedinnen um die Führende des Sprintweltcups Maja Dahlqvist.

Nächster Schweizer Slopestyle-Coup? Nach dem Triumph von Mathilde Gremaud gestern soll es im Slopestyle heute auch bei den Männern Edelmetall für die Schweiz geben. Andri Ragettli zählt zu den Topfavoriten, auch Kim Gubser ist im Finale dabei. Im Klassik-Sprint der Langläuferinnen gilt Nadine Fähndrich als Medaillenkandidatin. In der alpinen Team-Kombination hat die Schweiz glich mehrere heiße Eisen im Feuer. Vor allem das Duo aus Corinne Suter und Camille Rast wird ganz weit vorne erwartet.

Der deutsche Olympiatag Das deutsche Olympiateam hat an diesem Dienstag wieder einige gute Medaillenchancen. Laura Gimmler und Coletta Rydzek wollen im Klassiksprint der Langläuferinnen angreifen, während die Männer hier nicht zum Favoritenkreis gehören. Das tun dafür ganz sicher Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher in der alpinen Team-Kombination ab 10:30 Uhr. Im Biathlon-Einzel hat das deutsche Quartett um Philipp Nawrath ab 13:30 Uhr auch Chancen auf Edelmetall, wenn die Leistung am Schießstand passt. Die deutschen Eishockey-Frauen können ab 16:40 Uhr gegen Italien das Viertelfinale klarmachen, sofern es nicht schon vorab Schützenhilfe von Schweden gibt. Ab 17 Uhr fällt beim Rennrodeln die Entscheidung im Einsitzer der Frauen, wo Julia Taubitz und Merle Fräbel nach zwei von vier Durchgängen das Feld anführen. Ab 18:45 Uhr geht es dann im Mixed-Team-Skispringen für Überraschungs-Olympiasieger Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Agnes Reisch und Selina Freitag um Gold, Silber und Bronze.

Das Programm am Vormittag Schon ab 9:15 Uhr geht es für die Langläuferinnen und Langläufer in der Qualifikation des klassischen Sprints zur Sache. Die besten 30 qualifizieren sich für das Viertelfinale, wo es dann ab 11:45 Uhr um die Medaillen geht. Im Shorttrack gibt es am Morgen einige Vorläufe, ehe gegen Mittag die Entscheidung in der Mixed-Team-Staffel fällt. Im alpinen Bereich steht an 10:30 Uhr die nächste Entscheidung mit der Team-Kombination der Frauen an und ab 12:30 Uhr geht es für die Ski-Freestyler im Slopestyle-Finale rund. Die Biathleten gehen ab 13:30 Uhr im Einzel über 20 Kilometer auf Medaillenjagd.