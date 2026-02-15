Eine Olympia-Werbeaktion der Deutschen Bahn sorgt beim Deutschen Olympischen Sportbund für mächtig Ärger.

Diese Werbekampagne sorgt für Ärger. Die Deutsche Bahn hatte noch vor Beginn der Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo ihren Kunden eine sogenannte "Probe Bahncard Gold" ab 19,90 Euro zum Erwerb angeboten.

Der Deal: Wenn deutsche Sportlerinnen und Sportler Goldmedaillen holen, können die Besitzer der entsprechenden Bahncard am jeweils nächsten Tag deutschlandweit alle Fernverkehrszüge kostenfrei nutzen.

Das Problem: Mit den Goldmedaillen verdient die Bahn folglich Geld, nicht aber der Sport. Der Vorstandschef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Otto Fricke, zeigte sich verärgert: "Dass das ein Staatsunternehmen macht, das ist schofelig", erklärte er und sprach davon, dass das Verhalten der Bahn "nicht die feine Art" sei.

Für Fricke handle es sich um "Ambush Marketing", eine Art Trittbrettfahrer-Werbung der Bahn. Zwar habe sich der DOSB bereits beschwert, die Antwort des Konzerns sei aber nicht zufriedenstellend gewesen.