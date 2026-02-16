- Anzeige -
Olympische Winterspiele 2026

Eishockey bei Olympia 2026: Leon Draisaitl kontert Verhöhnung von Gegenspieler - "interessiert mich nicht wirklich"

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 10:15 Uhr
  • ran.de

Bei Olympia wird Eishockey-Superstar Leon Draisaitl von einem Gegenspieler verhöhnt. Nun kontert der Deutsche.

Leon Draisaitl erlebte einen bitteren Sonntagabend bei Olympia. Der Superstar verlor mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft 1:5 gegen die USA - und wurde auch noch von einem Gegenspieler verhöhnt.

Wie über die Lautsprecher zu hören war, sagte US-Nationalspieler Matthew Tkachuk zu Draisaitl: "Always a bridesmaid, never a bride!" Zu Deutsch: "Immer Brautjungfer, nie die Braut."

Eine Anspielung darauf, dass Draisaitl zwar seit Jahren zu den besten Spielern der Welt zählt und regelmäßig um Titel spielt, aber bisher noch keinen gewinnen konnte.

Leon Draisaitl kontert Matthew Tkatchuk

Nun hat der Deutsche auf die verhöhnende Aussage seines Gegenspielers reagiert. "Das ist sein Spiel. Das kann er seiner Meinung nach ja ganz gut", konterte er im Interview mit "Eurosport".

"Bei mir kommt das jetzt nicht so an, aber es gehört dazu. In den Medien wird das immer ein bisschen größer dargestellt, als es tatsächlich ist. Es interessiert mich nicht wirklich", so Draisaitl weiter.

Schon seit Jahren gehört der Deutsche zu den besten Spielern der Welt, gewann diverse individuellen Auszeichnungen. 2020 wurde er mit der Hart Memorial Trophy als MVP der NHL ausgezeichnet, 2025 erhielt er die Maurice Richard Trophy als bester Torjäger.

Leon Draisaitl: Noch kein Titel mit den Edmonton Oilers

Einen Titel feiern konnte er bislang aber noch nicht. In den vergangenen beiden Spielzeiten erreichte er mit den Edmonton Oilers das Finale um den Stanley Cup, verlor aber jeweils gegen die Florida Panthers - und somit gegen Matthew Tkachuk, der den Panthers angehört.

Nach dem Duell zwischen Deutschland und den USA gab sich Tkachuk, der als Trash-Talker bekannt ist, übrigens versöhnlich: "Es ist immer eine Herausforderung. Unsere Teams haben eine gemeinsame Geschichte. Und es macht immer Spaß, gegen ihn zu spielen."

