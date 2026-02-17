Im Monobob verpasst Laura Nolte unglücklich den Olympiasieg. Im Anschluss ist die Sportlerin untröstlich.

Laura Nolte war kaum zu trösten. Nach dem Hundertstel-Krimi ohne Happy End standen der deutschen Bob-Piloten auch zwei Stunden nach dem bitter verpassten Olympiasieg Tränen in den Augen. "Nachdem Gold jetzt zum Greifen nah war und ich wirklich drei super Läufe davor hingelegt habe, wollte ich es jetzt halt auch durchziehen. Deswegen fühlt es sich jetzt erst mal wie verlorenes Gold an", sagte Nolte.

0,04 Sekunden fehlten im Monobob am Ende auf die 41 Jahre alte US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor, die sich zur ältesten Bob-Olympiasiegerin der Geschichte krönte. Für Nolte, die im Cortina Sliding Centre nach jedem der ersten drei Läufe geführt hatte, blieb die Silbermedaille. "Ich werde bestimmt mit ein bisschen Abstand darüber zufrieden sein können", sagte die 27-Jährige.