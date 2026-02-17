- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und cortina

Olympia: "Verlorenes Gold" - Laura Nolte trauert verpasster Chance hinterher

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 06:49 Uhr
  • SID

Im Monobob verpasst Laura Nolte unglücklich den Olympiasieg. Im Anschluss ist die Sportlerin untröstlich.

Laura Nolte war kaum zu trösten. Nach dem Hundertstel-Krimi ohne Happy End standen der deutschen Bob-Piloten auch zwei Stunden nach dem bitter verpassten Olympiasieg Tränen in den Augen. "Nachdem Gold jetzt zum Greifen nah war und ich wirklich drei super Läufe davor hingelegt habe, wollte ich es jetzt halt auch durchziehen. Deswegen fühlt es sich jetzt erst mal wie verlorenes Gold an", sagte Nolte.

0,04 Sekunden fehlten im Monobob am Ende auf die 41 Jahre alte US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor, die sich zur ältesten Bob-Olympiasiegerin der Geschichte krönte. Für Nolte, die im Cortina Sliding Centre nach jedem der ersten drei Läufe geführt hatte, blieb die Silbermedaille. "Ich werde bestimmt mit ein bisschen Abstand darüber zufrieden sein können", sagte die 27-Jährige.

- Anzeige -
- Anzeige -

Nolte mit großer Motivation für den Zweier

Die in Frankfurt am Main lebende Weltcup-Dominatorin will die Enttäuschung nun als Ansporn nutzen, um im Zweier mit Anschieberin Deborah Levi am Freitag und Samstag zurückzuschlagen. "Der Zweier ist meine Paradedisziplin. Mit Debbie am Start ist es immer schnell und das ist natürlich etwas, was mir ein gutes Gefühl für die Bahn gibt", betonte Nolte.

Immerhin: Nolte gewann im neunten Rennen die zwölfte Medaille für die deutschen Schlittensportler - und das Gefühl als Olympiasiegerin kennt sie ja schon: Vor vier Jahren in Peking war sie mit ihrem Triumph im Zweier zur jüngsten Bob-Olympiasiegerin der Geschichte aufgestiegen.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zu Olympia
imago images 1072752382
News

Olympia 2026: Das sind die deutschen Medaillen-Gewinner

  • 17.02.2026
  • 08:24 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 17.02.2026
  • 08:21 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 heute live: Turnier der Männer im Free-TV und Joyn-Stream - DEB-Team kämpft um Viertelfinal-Ticket

  • 17.02.2026
  • 08:20 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 17.02.2026
  • 08:18 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen live: Mäßige Bilanz für Team Deutschland von der Schanze - Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream

  • 17.02.2026
  • 08:17 Uhr
Linus Straßer im Slalom
News

Ski Alpin bei Olympia 2026 heute live: Slalom der Frauen im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 17.02.2026
  • 08:15 Uhr
Nawrath
News

Olympia 2026 - Biathlon in Antholz heute live: Staffel der Männer im Free-TV und Joyn-Livestream

  • 17.02.2026
  • 08:13 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand & Cortina am 17. Februar

  • 17.02.2026
  • 08:11 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 17.02.2026
  • 08:09 Uhr
imago images 1072694149
News

"Wirkt am besten" – Draisaitl lüftet Senf-Geheimnis

  • 17.02.2026
  • 07:27 Uhr