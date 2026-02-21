Das olympische Eishockeyturnier der Männer bekommt sein Traumfinale zwischen den USA und Kanada. Die Vorfreude kennt keine Grenzen.

Der Eishockey-Showdown bei den Olympischen Winterspielen elektrisiert Kanada und die USA bis in die allerletzten Haarspitzen. "Es wird nicht einen Fernseher geben, der nicht eingeschaltet ist", sagte US-Star Matthew Tkachuk nach dem souveränen Halbfinalsieg der Amerikaner gegen die Slowakei (6:2) am späten Freitagabend: "Es ist das Beste vom Besten, das, womit jeder Amerikaner und Kanadier aufgewachsen ist. Mehr geht nicht!"

Tkachuks Teamkollege Dylan Larkin sprach bereits von einer "Schlacht für die Geschichtsbücher", Jack Eichel über die besondere "Größe" des Moments: "Es ist ein paar Tage her, dass die USA ein solches Turnier gewonnen haben." 46 Jahre, um genau zu sein - das "Miracle on Ice" gegen die Sowjetunion 1980 ist eine der großen Legenden des US-Sports, danach sicherte das Team von Herb Brooks durch ein 4:2 gegen Finnland Gold.

Im Olympiafinale standen die Amerikaner seit 2010 nicht mehr, damals traf Sidney Crosby in Vancouver für Kanada in der Overtime zum Sieg. Der Superstar ist heute immer noch dabei, fehlte aber beim 3:2 im dramatischen Halbfinale gegen den Peking-Olympiasieger Finnland verletzt. Sein Einsatz im Endspiel ist offen.