Olympia 2026: Emma Aicher winken lukrative Sponsorendeals nach Doppel-Silber

  • Veröffentlicht: 21.02.2026
  • 08:57 Uhr
  • Chris Lugert

Emma Aicher war mit zwei Silbermedaillen im Ski Alpin einer der großen deutschen Stars bei den Olympischen Winterspielen. Jetzt könnte ihr ein Geldregen bevorstehen.

Für Alpinistin Emma Aicher waren die Olympischen Winterspiele 2026 ein voller Erfolg. Gleich zwei Silbermedaillen gewann die 22-Jährige - zunächst in der Abfahrt, später auch noch in der Team-Kombination gemeinsam mit Kira Weidle-Winkelmann.

Nachdem sie sportlich bereits in der Weltspitze angekommen ist, könnte sich auch ihre finanzielle Situation demnächst in neuen Sphären bewegen. Denn Aicher winken neue Sponsorendeals, während sich ihr Vermarktungswert durch die zwei Medaillen erheblich gesteigert hat.

Wie die "Bild" berichtet, könnte Aicher demnächst zwischen 800.000 Euro und einer Million Euro pro Jahr verdienen. Aktuell hat sie zwei Sponsorendeals: einen mit Ski-Hersteller Head, einen weiteren mit Red Bull. Derartige Verträge, so berichtet die "Bild", laufen aber meist nie länger als zwei Jahre.

Heißt: Je nach Zeitpunkt des bislang letzten Abschlusses könnte Aicher womöglich bald nachverhandeln - und sich ihren Erfolg vergolden lassen. Auch weitere Unternehmen dürften Interesse daran haben, Aicher als neues Werbegesicht unter Vertrag zu nehmen.

Maria Riesch als Vorbild für Emma Aicher?

Doch auch vor Olympia profitierte sie extrem von ihren Erfolgen in dieser Saison. Allein im Weltcup kassierte sie bislang rund 200.000 Euro Preisgeld. Zudem bekommt sie von der Sporthilfe rund 40.000 Euro für ihre Olympia-Erfolge, als Sportsoldatin erhält sie von ihrem regulären Arbeitgeber, der Bundeswehr, gut 2800 Euro pro Monat.

Wie lukrativ Olympiaerfolge finanziell sein können, bewies bereits Maria Riesch (heute: Höfl-Riesch) im Jahr 2010. Bei den Spielen in Vancouver gewann die heute 41-Jährige zweimal Gold und schloss danach diverse Sponsorenverträge ab, unter anderem mit Bogner, Müller Milch oder Milka.

Jeder Vertrag soll mindestens 250.000 Euro pro Jahr wert gewesen sein, pro Jahr soll Riesch so an die 1,5 Millionen Euro verdient haben. Auch bei Aicher dürfte die Kasse demnächst kräftig klingeln.

