Emma Aicher war mit zwei Silbermedaillen im Ski Alpin einer der großen deutschen Stars bei den Olympischen Winterspielen. Jetzt könnte ihr ein Geldregen bevorstehen.

Für Alpinistin Emma Aicher waren die Olympischen Winterspiele 2026 ein voller Erfolg. Gleich zwei Silbermedaillen gewann die 22-Jährige - zunächst in der Abfahrt, später auch noch in der Team-Kombination gemeinsam mit Kira Weidle-Winkelmann.

Nachdem sie sportlich bereits in der Weltspitze angekommen ist, könnte sich auch ihre finanzielle Situation demnächst in neuen Sphären bewegen. Denn Aicher winken neue Sponsorendeals, während sich ihr Vermarktungswert durch die zwei Medaillen erheblich gesteigert hat.

Wie die "Bild" berichtet, könnte Aicher demnächst zwischen 800.000 Euro und einer Million Euro pro Jahr verdienen. Aktuell hat sie zwei Sponsorendeals: einen mit Ski-Hersteller Head, einen weiteren mit Red Bull. Derartige Verträge, so berichtet die "Bild", laufen aber meist nie länger als zwei Jahre.

Heißt: Je nach Zeitpunkt des bislang letzten Abschlusses könnte Aicher womöglich bald nachverhandeln - und sich ihren Erfolg vergolden lassen. Auch weitere Unternehmen dürften Interesse daran haben, Aicher als neues Werbegesicht unter Vertrag zu nehmen.