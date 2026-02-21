Heute geht die große Karriere von Biathletin Franziska Preuß zu Ende. Auf ihr Leben nach dem Leistungssport freut sie sich bereits.

Franziska Preuß beendet mit dem olympischen Massenstart in Antholz ihre Karriere - und blickt dann neugierig ihrem neuen Leben ohne Biathlon entgegen. "Ich habe jeden Tag 100 Prozent gegeben und wenig an was anderes gedacht", sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres dem "ZDF": "Deswegen habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, was jetzt kommt, sondern war immer im Hier und Jetzt."

Nun will Preuß herausfinden, wie sie ihren Alltag ohne ihren geliebten Sport füllen kann. "Ich glaube, es ist eine coole Zeit, wenn man mal alles irgendwie ausprobieren kann", sagte die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters: "Ich freue mich einfach darauf, jetzt mal was komplett anderes zu erleben."

Noch steht aber das Rennen über 12,5 Kilometer in Norditalien an. Nach enttäuschenden Spielen für Preuß, die bislang mit großen Problemen beim Stehendschießen zu kämpfen hatte, gehe es für sie aber "nicht um Zeiten oder Platzierungen", sondern "um Dankbarkeit", wie die 31-Jährige bei Instagram schrieb: "Ein letztes Mal alles geben."