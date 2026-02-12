- Anzeige -
Neues zur Vonn-Verletzung

Olympia 2026 - Experte schätzt Verletzung von Lindsey Vonn ein: "Der Trümmerhaufen wächst wieder zusammen"

  • Veröffentlicht: 12.02.2026
  • 17:00 Uhr
  • ran.de

Lindsey Vonn hat nach ihrem schweren Sturz bei Olympia eine komplizierte Genesungsphase vor sich. Das wird nun von einem Experten verdeutlicht.

Ski-Superstar Lindsey Vonn hat sich nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen aus dem Krankenhaus gemeldet. Es war auch ein Bild dabei, das sie mit schwerem Metallgestell am Bein zeigt.

Die 41-Jährige hat inzwischen die dritte OP hinter sich. Die "Bild" hat dazu mit dem ehemaligen DSV-Arzt Dr. Ulrich Boenisch gesprochen, um den Grad der Verletzung anhand der Bilder einzuschätzen.

Die US-Amerikanerin hatte bereits selbst bestätigt, dass sie einen komplizierten Schienbeinbruch erlitten hat. Daher auch das auffällige Metallkonstrukt.

Dr. Boenisch warnte vor Folgeschäden wie dem Kompartment-Syndrom bei einem solchen Bruch: "Das heißt, dass die Weichteile durch Einblutungen so geschädigt sind, dass ein Überdruck im Gewebe entsteht und sekundär Gefäße, Nerven und Muskeln geschädigt werden."

Hoffnung bei Vonn-Verletzung: "Und der Trümmerhaufen wächst wieder zusammen"

Auch das Gestell erklärte er für Nicht-Mediziner: "Dann hat man vermutlich erstmal die Weichteile entlastet und in einem zweiten Schritt dann extern einen Fixateur angelegt, damit die Knochen wieder in die richtige Stellung gebracht werden."

Weiter sagt er: "Entweder bringt man die Position so hin, dass es passt und der Trümmerhaufen wächst wieder zusammen. Oder die Weichteile und Gefäße sind zumindest so weit entlastet, bis man die verletzten Strukturen am Knochen wieder puzzleartig zusammenfügen und fixieren kann."

Laut Boenisch sind auch weitere Bänderverletzungen in einem Fall wie diesem zweitrangig: "Wenn man sich die Position des Beines nach dem Sturz anschaut, sieht man, dass es nicht so steht, wie es stehen sollte. In erster Linie macht man dann das Bein wieder gerade."

Lindsey Vonn ist chirurgisch in Europa gut aufgehoben

Der Ärztliche Leiter der Augsburger Hessingpark Clinic sieht Vonn aktuell gut aufgehoben: "Wenn es darum geht, unfallchirurgisch versorgt zu werden, ist sie in Europa sehr gut aufgehoben. Eine Einheit wie das Unfallkrankenhaus Murnau wäre eine Top-Adresse. Man braucht eventuell auch Neurochirurgen oder Gefäßchirurgen. Das muss alles da sein."

