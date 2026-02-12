Lindsey Vonn hat nach ihrem schweren Sturz bei Olympia eine komplizierte Genesungsphase vor sich. Das wird nun von einem Experten verdeutlicht.

Ski-Superstar Lindsey Vonn hat sich nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen aus dem Krankenhaus gemeldet. Es war auch ein Bild dabei, das sie mit schwerem Metallgestell am Bein zeigt.

Die 41-Jährige hat inzwischen die dritte OP hinter sich. Die "Bild" hat dazu mit dem ehemaligen DSV-Arzt Dr. Ulrich Boenisch gesprochen, um den Grad der Verletzung anhand der Bilder einzuschätzen.

Die US-Amerikanerin hatte bereits selbst bestätigt, dass sie einen komplizierten Schienbeinbruch erlitten hat. Daher auch das auffällige Metallkonstrukt.

Dr. Boenisch warnte vor Folgeschäden wie dem Kompartment-Syndrom bei einem solchen Bruch: "Das heißt, dass die Weichteile durch Einblutungen so geschädigt sind, dass ein Überdruck im Gewebe entsteht und sekundär Gefäße, Nerven und Muskeln geschädigt werden."