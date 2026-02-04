Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 11. Februar
- Aktualisiert: 11.02.2026
- 00:15 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 11. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 11. Februar, auf dem Programm:
11:30 Uhr: Ski Alpin - Männer Super-G
13:45 Uhr: Nordische Kombination - Männer, 10 Kilometer Langlauf
14:15 Uhr: Biathlon - Frauen 15 Kilometer einzeln
14:15 Uhr: Ski Freestyle - Frauen Buckelpiste
17:00 Uhr: Rodeln - Frauen Doppelsitzer
17:51 Uhr: Rodeln - Männer Doppelsitzer
18:30 Uhr: Eisschnelllauf - Männer 1.000 Meter
19:30 Uhr: Eiskunstlauf - Kür der Paare
Olympia live – die Wettbewerbe am 11. Februar 2026
10:00 Uhr: Nordische Kombination - Männer, Springen Normalschanze
10:30 Uhr: Snowboard - Frauen Halfpipe, Qualifikation
11:00 Uhr: Ski Freestyle - Frauen Buckelpiste, Qualifikation
11:30 Uhr: Ski Alpin - Männer Super-G - Medaillenentscheidung
13:45 Uhr: Nordische Kombination - Männer, 10 Kilometer Langlauf - Medaillenentscheidung
14:15 Uhr: Biathlon - Frauen 15 Kilometer einzeln - Medaillenentscheidung
14:15 Uhr: Ski Freestyle - Frauen Buckelpiste - Medaillenentscheidung
16:40 Uhr: Eishockey Männer - Slowakei vs. Finnland
17:00 Uhr: Rodeln - Frauen Doppelsitzer - Medaillenentscheidung
17:51 Uhr: Rodeln - Männer Doppelsitzer - Medaillenentscheidung
18:30 Uhr: Eisschnelllauf - Männer 1.000 Meter - Medaillenentscheidung
19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Schweden vs. Italien
19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Kanada vs. Deutschland
19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Tschechien vs. USA
19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - China vs. Großbritanien
19:30 Uhr: Eiskunstlauf - Kür der Paare - Medaillenentscheidung
19:30 Uhr: Snowboard - Männer Halfpipe, Qualifikation
21:10 Uhr: Eishockey Männer - Schweden vs. Italien
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
