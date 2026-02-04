- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia 2026 live auf joyn

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 11. Februar

  • Aktualisiert: 11.02.2026
  • 00:15 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 11. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 11. Februar, auf dem Programm:

11:30 Uhr: Ski Alpin - Männer Super-G 
13:45 Uhr: Nordische Kombination - Männer, 10 Kilometer Langlauf
14:15 Uhr: Biathlon - Frauen 15 Kilometer einzeln
14:15 Uhr: Ski Freestyle - Frauen Buckelpiste
17:00 Uhr: Rodeln - Frauen Doppelsitzer
17:51 Uhr: Rodeln - Männer Doppelsitzer
18:30 Uhr: Eisschnelllauf - Männer 1.000 Meter
19:30 Uhr: Eiskunstlauf - Kür der Paare

- Anzeige -
- Anzeige -
Nordische Kombination - Entscheidung (M)
10:00
-:-
Snowboard - Qualifikation (F)
10:30
-:-
Ski Freestyle - 2. Qualifikation (F)
11:00
-:-
Ski Alpin - Entscheidung (M)
11:30
-:-
Biathlon - Entscheidung (F)
14:15
-:-
Ski Freestyle - 1. Finale (F)
14:15
-:-
Ski Freestyle - 2. Finale (F)
14:55
-:-
Eishockey - Gruppe B (M)
16:40
Slowakei
Slowakei
Slowakei
-:-
0
0
Finnland
Finnland
Finnland
Rodeln - 1. Lauf (F)
17:00
-:-
Rodeln - 1. Lauf (M)
17:51
-:-
Eisschnelllauf - Entscheidung (M)
18:30
-:-
Rodeln - Entscheidung (F)
18:48
-:-
Curling - Round Robin (M)
19:05
Schweden
Schweden
Schweden
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
19:05
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Deutschland
Deutschland
Deutschland
19:05
Tschechien
Tschechien
Tschechien
-:-
0
0
USA
USA
USA
19:05
China
China
China
-:-
0
0
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Eiskunstlauf - Kür (X)
19:30
-:-
Snowboard - Qualifikation (M)
19:30
-:-
Rodeln - Entscheidung (M)
19:37
-:-
Eishockey - Gruppe B (M)
21:10
Schweden
Schweden
Schweden
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
Eiskunstlauf - Gesamtwertung (X)
23:05
-:-
1Fourni./Cizeron90.18
- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia live – die Wettbewerbe am 11. Februar 2026

10:00 Uhr: Nordische Kombination - Männer, Springen Normalschanze

10:30 Uhr: Snowboard - Frauen Halfpipe, Qualifikation

11:00 Uhr: Ski Freestyle - Frauen Buckelpiste, Qualifikation

11:30 Uhr: Ski Alpin - Männer Super-G - Medaillenentscheidung

13:45 Uhr: Nordische Kombination - Männer, 10 Kilometer Langlauf - Medaillenentscheidung

14:15 Uhr: Biathlon - Frauen 15 Kilometer einzeln - Medaillenentscheidung

14:15 Uhr: Ski Freestyle - Frauen Buckelpiste - Medaillenentscheidung

16:40 Uhr: Eishockey Männer - Slowakei vs. Finnland

17:00 Uhr: Rodeln - Frauen Doppelsitzer - Medaillenentscheidung

17:51 Uhr: Rodeln - Männer Doppelsitzer - Medaillenentscheidung

18:30 Uhr: Eisschnelllauf - Männer 1.000 Meter - Medaillenentscheidung

19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Schweden vs. Italien

19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Kanada vs. Deutschland

19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Tschechien vs. USA

19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - China vs. Großbritanien

19:30 Uhr: Eiskunstlauf - Kür der Paare - Medaillenentscheidung

19:30 Uhr: Snowboard - Männer Halfpipe, Qualifikation

21:10 Uhr: Eishockey Männer - Schweden vs. Italien

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia: Darum liegt Lindsey Vonn nach Horrorsturz auf der Intensivstation

Olympia 2026: Mehr News und Videos
Marius Lindvik schießt zurück
News

Norwegen-Star schießt gegen DSV-Held Raimund zurück

  • 11.02.2026
  • 00:39 Uhr
Marco Odermatt beim Training auf der Stelvio
News

Olympia heute LIVE: Entscheidung im Super-G der Männer - wer schlägt Marco Odermatt?

  • 11.02.2026
  • 00:15 Uhr
imago images 1072169194
News

Olympia 2026 - Ski Alpin heute live: Super-G der Männer im Free-TV & im kostenlosen Joyn-Stream

  • 10.02.2026
  • 23:53 Uhr
Philipp Nawrath
News

Olympia 2026 - Biathlon in Antholz heute live: 15 km Einzel der Frauen im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 10.02.2026
  • 23:52 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen live: Wettbewerb der Männer von der Großschanze - Übertragungen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • 10.02.2026
  • 23:52 Uhr
imago images 1072322769Update
News

Heraskewytsch will verbotenen Helm im Wettkampf tragen

  • 10.02.2026
  • 22:38 Uhr
imago images 1072071930
News

DEB-Team mit Medaille? Der große ran-Favoritencheck

  • 10.02.2026
  • 22:20 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo steht Deutschland?

  • 10.02.2026
  • 22:15 Uhr
Top in Form: Philipp Raimund
News

Mixed-Team um Raimund geht leer aus - 60 Zentimeter fehlen

  • 10.02.2026
  • 21:45 Uhr
Moritz Müller ist in Mailand nicht der DEB-Kapitän
News

DEB-Kapitän abgesägt: So reagiert Müller auf die Entscheidung

  • 10.02.2026
  • 21:20 Uhr