Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 11. Februar

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 11. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 11. Februar, auf dem Programm:

11:30 Uhr: Ski Alpin - Männer Super-G

13:45 Uhr: Nordische Kombination - Männer, 10 Kilometer Langlauf

14:15 Uhr: Biathlon - Frauen 15 Kilometer einzeln

14:15 Uhr: Ski Freestyle - Frauen Buckelpiste

17:00 Uhr: Rodeln - Frauen Doppelsitzer

17:51 Uhr: Rodeln - Männer Doppelsitzer

18:30 Uhr: Eisschnelllauf - Männer 1.000 Meter

19:30 Uhr: Eiskunstlauf - Kür der Paare