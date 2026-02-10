Olympische Winterspiele live auf Jon
Olympia 2026: Mixed-Team um Philipp Raimund geht leer aus - 60 Zentimeter fehlen zur Medaille
- Aktualisiert: 10.02.2026
- 21:45 Uhr
- SID
Für Philipp Raimund reicht es einen Tag nach Einzel-Gold mit dem Mixed-Team nur zu Rang vier. Nicht zu schlagen ist Slowenien.
Philipp Raimund schaute hoch zur Anzeigetafel, er hoffte noch, aber am Ende fehlte die Winzigkeit von 60 Zentimetern.
"Wir haben alles probiert, alles gegeben. Leider ist es nur der vierte Platz geworden", sagte der Überflieger enttäuscht, einen Tag nach seinen phänomenalen Goldflügen im Einzel musst er sich mit Blech im Mixed-Team begnügen. Gold ging wie 2022 an Slowenien vor Norwegen und Japan.
Raimund kam zusammen mit Selina Freitag, Felix Hoffmann und Agnes Reisch auf 1032,8, Japan auf dem Bronzerang auf 1034,0 Punkte. Kurz herrschte Rätselraten, ob Japans Schlussspringer Ren Nikaido nach einer Anlaufverkürzung zu Unrecht Bonuspunkte erhalten hatte, doch das Ergebnis blieb bestehen. "Ich gehe davon aus, dass alles seine Richtigkeit hat", sagte auch Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF.
Raimund verpasste keine 24 Stunden nach seinem umjubelten Triumph bei den Olympischen Spielen im Einzel somit die nächste Medaille - und war durchaus selbstkritisch. "Ich hätte im ersten Durchgang mehr zeigen können. Leider bin ich nicht mit dem Fitnessfaktor von gestern angekommen", sagte der Oberstdorfer.
Nicht zu schlagen waren die neuen Olympiasieger Domen und Nika Prevc sowie Anze Lanisek und Nika Vodan (1069,2). Für Weltmeister Domen Prevc war es das erste Edelmetall bei Winterspielen. Damit haben nun alle vier Geschwister Peter, Cene, Domen und Nika mindestens eine Olympia-Medaille gewonnen. Deutschland ging dagegen auch im zweiten Mixed-Wettkampf der Olympiageschichte leer aus, vor vier Jahren hatte eine Disqualifikation von Katharina Schmid alle Träume zerstört.
"Es war ein enger Wettkampf. Einer muss eben Vierter werden", sagte Hoffmann, der mit Flügen auf 100,5 und 102,5 m noch besser war als Raimund (98,0/102,5 m). Auch Reisch (95,5/96,0 m) überzeugte, Luft nach oben hatte dagegen Freitag (91,5/98,5 m). "Es tut gerade einfach ein bisschen weh", sagte die Vizeweltmeisterin, die später noch Tränen vergoss.
Deutschland von Anfang an in Lauerstellung
Die fast 5000 Zuschauer, darunter erneut viele Deutsche sowie die nicht nominierten Andreas Wellinger und Fahnenträgerin Schmid als Edelfans, sahen einen von Beginn an spannenden Wettkampf. Schon nach dem ersten Durchgang lag das DSV-Team auf dem vierten Rang, am Ende reichte es ganz knapp nicht zum erhofften Platz auf dem Podium.
Raimund hatte am Abend zuvor wegen des Mixed-Wettkampfs noch auf eine rauschende Feier seiner Goldmedaille verzichtet, mehr als ein nächtliches Bier mit den Teamkollegen im Olympischen Dorf war nicht drin. "Ich möchte mein Team unterstützen, und deswegen wird noch nicht so viel gefeiert. Am Dienstag können wir uns ein bisschen zurücklehnen", hatte er nach seinen Goldflügen gesagt - doch eine zweite Medaille blieb aus.