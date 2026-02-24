Der Weg zurück ist für Lindsey Vonn ein weiter, nach dem Sturz bei Olympia drohte sogar die Beinamputation. Erst Rollstuhl, dann Krücken - so sieht die Realität des US-Skistars in der Reha für ein Alltagsleben aus.

Ein Hotelzimmer, komfortabel, mit Blick auf die Berge. Lindsey Vonn hat es sich nach der Entlassung aus der Klinik gemütlich gemacht. Sie spricht leise in die Kamera, ist blass und kämpft mit den Tränen, denn die Nachricht ist heftig.

"Dr. Tom Hackett hat mein Bein gerettet. Er hat es davor gerettet, amputiert zu werden", erzählt der US-Skistar in einem hochemotionalen Video auf Instagram, die Folgen ihres Sturzes bei den Olympischen Spielen sind noch schlimmer als ohnehin schon bekannt.

Vonn braucht lange, um all ihre Verletzungen aufzuzählen, illustriert die Ausführungen mit einem Röntgenbild und MRT-Aufnahmen, nichts für schwache Nerven - gut 20 Schrauben wurden eingesetzt. Denn sie erlitt in Cortina neben der komplexen Schienbeinfraktur auch eine Fraktur des Wadenbeinköpfchens und einen Schaden am Tibiaplateau. "Quasi alles lag in Trümmern", sagt Vonn, und das größte Problem resultierte daraus.

"Ich hatte ein Kompartmentsyndrom", so Vonn (41), also einen Notfallzustand, bei dem der Druck an stark beschädigten Stellen so stark ansteigt, dass durch mangelnde Durchblutung Muskeln, Nerven und Sehnen absterben. Darum drohte der Verlust des Beines.